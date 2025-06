Longe das novelas, Francisco Cuoco reaparece em homenagem da Globo

Francisco Cuoco, de 91 anos, faz parte da lista de atores homenageados pela TV Globo na série 'Tributo'; saiba quando vai ao ar

Longe das telinhas desde 2023, o ator Francisco Cuoco fará uma rara aparição na TV na próxima sexta-feira, 6, em um episódio da série 'Tributo', da Globo. O veterano, de 91 anos atualmente, faz parte de uma lista de famosos homenageados pela emissora.

Durante sua participação no programa, Cuoco fala sobre sua carreira e reflete a respeito da escolha do ofício: " O ator nunca está completo. Há sempre algo que lhe falta. Ser ator é viver num estado de desamparo permanente, que só cessa no encontro com o outro ", diz ele.

Além de Francisco Cuoco, amigos e familiares do ator também deram depoimentos especiais sobre a vida e carreira do veterano. " Cuoco foi o maior astro da televisão brasileira e foi fundamental para estruturar o gosto do brasileiro pela telenovela", declarou Mauro Alencar, escritor especialista em dramaturgia.

" Ele estava na hora certa, no lugar certo e era o ator certo para os personagens que fez ", disse a atriz Elizabeth Savalla em entrevista ao 'Tributo'. A última aparição de Cuoco nas telinhas foi em 'No Corre', série do Multishow onde fez uma participação especial em 2023.

Nas novelas, sua última atuação aconteceu em 'Salve-se Quem Puder', exibida em 2020 na TV Globo. Na trama, Francisco Cuoco esteve em um dos capítulos interpretando ele mesmo.

A carreira de Francisco Cuoco

Dono de uma carreira de sucesso, o veterano esteve em grandes folhetins como 'Selva de Pedra' (1972), 'O Astro' (1977), 'Pecado Capital' (1975), 'O Salvador da Pátria' (1989), 'A Próxima Vítima' (1995), 'O Clone' (2001), entre outros. Suas atuações mais recentes em novelas são em 'Segundo Sol' (2018), 'Sol Nascente' (2016) e 'Boogie Oogie' (2014).

