Longe da TV, Regina Volpato revela se possui planos de retornar às telinhas

Vem aí? A apresentadora Regina Volpato abriu o jogo e comentou sobre uma possível volta à TV após fim de programa do SBT

Dona de uma longa carreira na TV, Regina Volpato está aproveitando bastante sua nova fase fora das telinhas. Em 2024, a apresentadora deixou de ser vista diariamente pelos telespectadores com o fim do programa 'Chega Mais', do SBT. Desde então, a famosa tem se dedicado à criação de conteúdos nas redes sociais.

Em entrevista ao UOL, Regina abriu o jogo sobre um possível retorno à televisão: " Não faz parte dos meus planos mesmo . Fui muito feliz, me diverti, fiz amigos. Estou na fase de viver desafios", declarou ela, descartando a chance de uma volta.

"Eu me achei no entretenimento. O ‘Caso de Família’ foi muito especial. Foi uma virada na minha vida pessoal e na minha vida profissional", acrescentou a apresentadora, que esteve no comando da extinta atração do SBT de 2004 a 2009.

Ao comentar sobre a fase atual de sua carreira, a famosa não esconde o quanto está alegre: "Estou muito feliz! Me sentindo muito desafiada, produzindo coisas para as redes sociais. Dizem que o ano começa só depois do Carnaval, o meu já começou no dia primeiro de janeiro", disse Regina Volpato.

A apresentadora e agora criadora de conteúdo marcou presença na segunda noite de desfiles do Carnaval de São Paulo, ocorrida no sábado, 1. Esbanjando beleza, Regina apostou em uma blusa customizada lilás, short branco, salto alto prata e um adereço de plumas na cabeça.

Regina Volpato marca presença na segunda noite de desfiles do Carnaval de São Paulo - Foto: Edu Araujo / Agnews

Regina Volpato reflete sobre trabalho no SBT e próximos projetos

Recentemente, Regina Volpato marcou presença no ensaio do Salgueiro, realizado no Rio de Janeiro. Durante o evento, a jornalista, que já foi destaque por dois anos na Vila Isabel, compartilhou seus planos profissionais para 2025 e refletiu sobre sua trajetória no SBT em entrevista ao portal LeoDias.

Com o fim do programa Chega Mais, a apresentadora se despede da emissora, mas fez questão de destacar a experiência positiva que teve. Além disso, Regina também celebrou o sucesso de seu quadro no Instagram, no qual interage diretamente com os seguidores; confira detalhes!

