Lívia Andrade revela que já existe ‘treta’ na Dança dos Famosos

Lívia Andrade surpreende ao contar que já sabe de um climão nos bastidores da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck

A apresentadora Lívia Andrade surpreendeu ao revelar que já existe ‘treta’ nos bastidores da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Em entrevista ao Portal Leo Dias, ela contou que já soube de um climão entre participantes, mas manteve o assunto sob sigilo.

"Dizem que… Não é que dizem não, eu sei que tem a treta porque a própria pessoa me confirmou a treta. Já tá confirmada a treta. Agora, pode ser o quê? O Domingão transforma as pessoas, tá? O ambiente transforma a pessoa. Então pode ser que aqui, de repente, esse passado sombrio fica uma coisa maravilhosa. Quem sabe uma boa convivência", disse ela.

Apesar de não revelar detalhes, Lívia contou uma pista para os fãs. "Pega o… vou dar uma dica: Globoplay… Pega o Domingão, o primeiro, o da apresentação das pessoas. No sofá da Hebe, amor, se vocês repararem bem vocês vão catar [quem tem a treta]", declarou.

Lívia Andrade levou susto em avião

A apresentadora Lívia Andrade falou sobre o momento tenso que viveu dentro de um avião de pequeno porte na última semana. Ela estava na aeronave que teve problemas técnicos para pousar em São Paulo e precisou fazer o pouso em Jundiaí, no interior do estado.

Em entrevista ao Fantástico, da Globo, a estrela recordou o que viveu quando o avião teve problemas para pousar por causa do trem de pouso, que não baixou automaticamente. "Mais viva do que nunca. Mais uma experiencia, mais uma história para contar. Eu olhei para a janela e arremeteu, eu vi que estava com algo errado”, disse ela, que pegou o celular e começou a mandar mensagem para a família. "Eu comecei a mandar mensagem para o meu irmão. Reza pra gente, por favor. Pede para a mãe rezar pra gente, por favor”, afirmou.

Inclusive, Lívia afirmou que se despediu da família, já que tinha a chance de acontecer um acidente com o avião e todos corriam risco de vida. "Se for a hora, eu entrego a minha vida. Obrigada meu deus por tudo. Cuida da minha mãe e do meu irmão. Eu agradeci a minha mãe por isso, por ela ter me dado força, por ela ter me criado dessa maneira. Graças a ela eu estava muito bem naquele momento, eu pedi para ela não sofrer. Eu rezei todas as orações que eu sabia de cor naquele momento”, afirmou.

Apesar do susto e tensão, o avião conseguiu pousar com segurança após o trem de pouso ser acionado manualmente. "Pousamos, tocamos o chão, deu um alívio tão grande. O avião estava o tempo todo sendo filmado. Depois, eu soube que as pessoas estavam rezando, orando, torcendo e vibrando”, afirmou ela.

