Lívia Andrade fala sobre reconciliação com Dona Déa: 'Respeito é a chave'

Uma briga discreta entre Lívia Andrade e Dona Déa foi revelada no 'Domingão com Huck' após reconciliação das duas no palco do programa

O 'Domingão com Huck' do último domingo, 11, foi bastante especial para Lívia Andrade e Dona Déa Lúcia. As duas surpreenderam o público e até o apresentador Luciano Huck ao protagonizarem uma reconciliação no palco da atração.

O momento emocionante proporcionou um grande abraço carinhoso entre as duas, que decidiram selar a paz após um período sem se falar. "Eu falei assim: 'Lívia, vamos passar uma borracha nesse ano todo que passou?'", contou Dona Déa. "Lógico, porque a gente se ama", acrescentou Lívia.

Após a reconciliação viralizar, a loira usou as redes sociais para comentar sobre o ocorrido no palco do 'Domingão'. Em seu perfil oficial, Lívia Andrade respondeu alguns internautas que demonstraram surpresa com a 'briga discreta' entre ela e a mãe de Paulo Gustavo, uma vez que o desentendimento nunca foi noticiado na mídia.

"Lívia, nem imaginava que você e a Dona Déia estavam brigadas, que lindo ver a reconciliação de vocês", escreveu uma seguidora. "Somos super discretas", brincou a apresentadora. Um outro internauta ainda parabenizou as duas famosas pela discrição.

"E geral não sabia dessa história… não deixaram isso ser percebido. Incrível essa história. Faz parte algumas diferenças… agora, na televisão, os telespectadores não precisam saber disso", comentou. " Exatamente, respeito é a chave ", concordou Lívia Andrade, por fim.

O que aconteceu entre Dona Déa e Lívia Andrade?

Ainda no palco do ‘Domingão’, Luciano Huck explicou o que aconteceu entre Dona Déa e Lívia Andrade: "Olhei as duas se abraçando e achei estranho. Porque quando a gente começou a juntar a nossa tropa aqui, a original, que era eu, Lívia, Dona Déa, Padre Fábio e Flávia Alessandra, essas duas eram uma paixão, não se desgrudavam o dia inteiro. E, de repente, a gente não sabe o porquê, elas pararam de se falar".

O apresentador ainda comentou que o afastamento entre as duas nunca foi explorado na TV. "As duas são muito inteligentes e isso nunca apareceu na televisão. Quando olhei para o lado agora e vi as duas se agarrando […] Eu amo vocês duas e estou muito feliz, a senhora me deu um presente de Dia das Mães", encerrou ele, emocionado.

