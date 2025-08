Lista oficial: Conheça os novos participantes da Dança dos Famosos

O apresentador Luciano Huck revela quais são os novos participantes da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck

O apresentador Luciano Huck revelou qual é o elenco da nova temporada do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, da Globo, neste final de semana. A grande estreia contou com uma apresentação especial dos novos integrantes, que vão aprender a dançar vários ritmos ao longo das próximas semanas.

Conheça o elenco da Dança dos Famosos:

Catia Fonseca, Richarlyson, Fernanda Paes Leme, Livinho, David Junior, Manu Bahtidão, Allan Souza Lima, Nicole Bahls, Tereza Seiblitz, Luan Pereira, Gracyanne Barbosa, Rodrigo Faro, Silvero Pereira, Duda Santos, Alvaro e Wanessa.

Catia Fonseca - Foto: Globo/Léo Rosario

Fernanda Paes Leme - Foto: Globo/Léo Rosario

David Junior - Foto: Globo/Léo Rosario

Allan Souza Lima - Foto: Globo/Léo Rosario

Nicole Bahls - Foto: Globo/Léo Rosario

Richarlyson - Foto: Globo/Léo Rosario

Manu Bahtidão - Foto: Globo/Léo Rosario

MC Livinho - Foto: Globo/Léo Rosario

Luan Pereira - Foto: Globo/Léo Rosario

Rodrigo Faro - Foto: Globo/Léo Rosario

Gracyanne Barbosa - Foto: Globo/Léo Rosario

Tereza Seiblitz - Foto: Globo/Léo Rosario

Silvero Pereira - Foto: Globo/Léo Rosario

Duda Santos - Foto: Globo/Léo Rosario

Álvaro - Foto: Globo/Léo Rosario

Wanessa Camargo - Foto: Globo/Léo Rosario

