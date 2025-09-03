Lidi Lisboa ultrapassa fronteiras: 'É como se a arte me abraçasse de volta'

Lidi Lisboa recebeu o prêmio de Melhor Atriz do Ano no Portuguese Brazilian Awards 2025, nos EUA; em entrevista à CARAS Brasil, ela entrega nova fase

Lidi Lisboa (41) recebeu o prêmio de Melhor Atriz do Ano no Portuguese Brazilian Awards 2025, reconhecimento que celebra sua interpretação como Alice na série A Sogra Que Te Pariu, sucesso da Netflix, mas também a trajetória artística no audiovisual brasileiro.

Em entrevista à CARAS Brasil, Lidi Lisboa celebra esta conquista na carreira e abre a intimidade ao falar de maturidade. São mais de 20 anos dedicados as artes, mas a atriz entrega que não tem um papel favorito.

"Cada personagem foi como uma bússola em um momento diferente da minha vida e da minha carreira. Alguns me desafiaram a ir além do que eu acreditava ser capaz, outros me ensinaram sobre delicadeza, dor e até riso. É como se eu tivesse uma caixinha de memórias, cada rosto, voz, história que vivi no palco, na tela ou no streaming, guardado ali, pulsando em mim. Sinto que ainda não fiz o personagem da minha vida", confessa.

'Ultrapassando fronteiras'

A produção da Netflix, que também evidenciou o talento de Rodrigo Sant’Anna, conquistou fãs ao redor do mundo e consolidou a força do streaming nacional, levando Lidi Lisboa ao público internacional, fato celebrado pela atriz.

"É uma alegria imensa ver meu trabalho ultrapassando fronteiras. A Alice foi uma personagem muito especial pra mim, e perceber que ela conquistou também o público fora do Brasil me enche de orgulho. Acho que esse reconhecimento mostra a força e a universalidade do nosso audiovisual, e me motiva a continuar contando histórias que toquem as pessoas em qualquer lugar do mundo", diz.

Abaixo, confira trechos editados da conversa de Lidi Lisboa à CARAS Brasil.

Qual a sensação de receber, em Nova York, o prêmio de Melhor Atriz do Ano no Portuguese Brazilian Awards 2025?

- É como se meu coração tivesse embarcado numa viagem de balão por cima de Nova York. Receber esse prêmio de Melhor Atriz do Ano é sentir que cada personagem que já habitei, cada lágrima e cada riso que emprestei ao palco e às telas, agora dançam comigo nessa celebração. É como se a arte me abraçasse de volta e dissesse: 'Continua, porque a sua voz ecoa mais longe do que você imagina'.

Como foi a experiência de contracenar com o Rodrigo Sant'Anna?

- Contracenar com o Rodrigo é como estar em um parque de diversões: a gente nunca sabe qual será a próxima surpresa, mas tem certeza de que vai rir, se emocionar e aprender muito. Cada vez sinto mais que atuar ao lado dele é um presente. Ele tem uma generosidade enorme em cena e fora dela. É impossível não se divertir e, ao mesmo tempo, crescer como atriz com alguém tão talentoso e criativo.

Outro destaque de sua carreira foi com Jezabel, como foi este projeto? É desafiador interpretar uma grande vilã?

- Cada personagem tem seu encanto! Interpretar uma vilã como em Jezebel foi delicioso, porque dá uma liberdade enorme de explorar nuances mais intensas e contraditórias. Mas mocinha também tem sua magia, aquela conexão direta com o público… Acho que o segredo é aproveitar cada oportunidade de viver alguém de verdade, seja ela boa ou má.

Relembrando um pouco de A Fazenda 12, como foi esta experiência?

- Foi um turbilhão de sentimentos. Primeiro a surpresa, depois a ansiedade e, por fim, a gratidão por ter essa oportunidade tão única. Estar na lista da Fazenda é como receber um convite para viver uma experiência intensa de autoconhecimento, convivência e superação. Ao mesmo tempo dá um frio na barriga, mas também uma vontade enorme de se jogar e ver até onde você pode ir.

Como define esta fase de sua vida? Como lida com o amadurecimento?

- Chegar aos 41 trouxe uma sensação de maior consciência de quem sou e do que realmente importa. A maturidade me permite viver com mais liberdade, escolher melhor minhas prioridades e apreciar cada momento com intensidade e leveza. Vejo essa fase como um convite para crescer internamente e celebrar cada conquista, por menor que seja.

Como equilibra vida pessoal, carreira e tantos projetos na carreira?

- Equilibrar tudo é um exercício constante de prioridades e presença. Aprendi a valorizar cada momento pelo que ele é: o tempo com a família, a dedicação ao trabalho e o reconhecimento que vem com os projetos. Saber dizer ‘sim’ e ‘não’ no momento certo é o que permite viver cada parte da vida com intensidade e autenticidade.

