Lexa comenta decisão de falar sobre a morte da filha em entrevista ao Fantástico

A cantora Lexa e o noivo, Ricardo Vianna, concederam uma entrevista comovente ao 'Fantástico' sobre a perda da filha do casal

A cantora Lexa e o noivo, o ator Ricardo Vianna, concederam uma forte entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, e falaram sobre a morte da filha, Sofia, que faleceu três dias após o nascimento, no dia 5 de fevereiro. Em conversa com o Dr. Dráuzio Varella, a artista relatou um dos momentos mais difíceis de sua vida.

Após o programa divulgar um trecho da entrevista do casal, Lexa usou as redes sociais para explicar sua decisão em falar abertamente a respeito do triste ocorrido. De acordo com a cantora, sua intenção é deixar um alerta sobre a gravidade da pré-eclâmpsia.

"Dei essa entrevista na intenção de alertar mulheres . Mesmo doendo em mim, é uma maneira de desabafar e informar o quão grave é a pré-eclâmpsia e a síndrome de Hellp. Os sintomas devem ser levados a sério. Gravidez não é doença, mas é sério. Espero em Deus que essa entrevista ajude muitas mulheres", declarou ela.

Ao longo da conversa comovente com Varella, Lexa contou quais foram os primeiros sintomas do diagnóstico. "Eu sentia uma dor no estômago muito forte, minha dor de cabeça já não passava. Minha mão já estava de uma maneira que não fechava mais…", relatou.

A entrevista completa de Lexa e Ricardo Vianna com Dr. Dráuzio Varella será exibida no 'Fantástico' no próximo domingo, 23.

Lexa fala sobre entrevista ao Fantástico - Reprodução/Instagram

Mãe de Lexa comenta entrevista da filha ao Fantástico

Na noite de quinta-feira, 20, a empresária Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, publicou um trecho de entrevista da filha ao Fantástico sobre a morte de Sofia, de três dias, fruto do relacionamento da artista com o noivo, o ator Ricardo Vianna. A reportagem, que será exibida neste domingo, 23, traz o depoimento emocionante do casal sobre a perda da bebê.

No vídeo publicado em suas redes sociais, Darlin escreveu na legenda: "Que essa entrevista ao Fantástico possa ajudar muitas mulheres grávidas e seus bebês. Amor infinito toma meu coração para sempre minha filinha, Lexa. Te amo tanto e a minha netinha que virou nossa anjinha no céu eternamente".

Leia também: Médico alerta para sequelas da síndrome que acometeu Lexa: 'Dependendo do grau'