  2. Letícia Tomazella fala sobre sucesso em produções de true crime: 'Presente'
TV / DNA DE UM CRIME

Letícia Tomazella fala sobre sucesso em produções de true crime: 'Presente'

Brilhando em DNA Do Crime e prestes a estrear em Tremembé, Letícia Tomazella conversou com a CARAS Brasil sobre as séries true crime e mais

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
[email protected]

Publicado em 20/08/2025, às 11h30

Letícia Tomazella
Letícia Tomazella estrelou DNA Do Crime e integra produção true crime da Prime Video - Cleber Correâ

A atriz Letícia Tomazella brilhou em uma produção brasileira da Netflix como a Delegada Vendramin na nova temporada de DNA Do Crime. Antes, ela esteve em outra produção de longa duração nas telinhas do SBT como Arlete de As Aventuras de Poliana e esteve em Gênesis Terra Prometida da Record TV. Ainda em 2025, ela aparecerá em Tremembé, série do Prime Video que contará a história do presídio e dos detentos famosos que passaram por lá, como Elise Matsunaga. Em conversa com a CARAS Brasil, a atriz abriu o jogo sobre as produções. Leia abaixo!

Depois de brilhar em “As Aventuras de Poliana” e agora com o sucesso de “DNA do Crime” na Netflix, como você enxerga esse momento de reconhecimento nacional e internacional da sua carreira?

"É incrível estar numa série desse porte, sem dúvida. Nós, artistas, passamos bem mais tempo plantando do que colhendo! Então colher esses frutos é gratificante demais. A delegada Vendramin foi um presente!".

Você é uma artista que transita com intensidade entre o palco, o audiovisual e também o ativismo nas redes. Como foi transformar vivências pessoais em obras como o curta “Uma Atriz Irrelevante” e a websérie “Letícia Tarja Preta”?

"Ambos foram feitos na pandemia, momento em que muita coisa tava pulsando dentro da gente, mas sufocada pelo isolamento. Sempre senti a necessidade de transformar dores, sabores e dissabores em histórias e obras. O curta-metragem 'Uma Atriz Irrelevante' é muito especial pra mim, e foi meu primeiro roteiro. Eu sou formada em Letras, tenho mestrado em teatro brasileiro, sempre amei escrever. E agora estou estudando roteiro."

Em breve, você também estreia na série Tremembé, da Prime Video. O que o público pode esperar dessa nova produção e qual foi o maior desafio ao dar vida à sua personagem nesse novo projeto?

"Ainda não posso falar muito, mas sem dúvida é uma personagem quase oposta à Vendramin, e gravamos em seguida a DNA, então foi um desafio e tanto! Foi maravilhoso, como atriz, ter a oportunidade de explorar essa pluralidade. E é desafiador entrar nesse mundo do True Crime… Estudei muito, mergulhei de cabeça!"

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Murilo Rocha é estudante de Jornalismo pela UMESP. Escreve sobre cultura pop, filmes, games, música, eventos, reality shows e mais. Siga o Murilo nas redes sociais: @eumuriloorocha

NetflixLetícia Tomazella

