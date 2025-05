Leonardo resgata memórias ao lado do irmão, Leandro: 'Por mim, eu não estaria aqui'

O cantor Leonardo abriu o coração e falou sobre a morte de seu irmão, o sertanejo Leandro (1961-1998), que faleceu em decorrência do câncer

O cantor Leonardo abriu o coração ao falar sobre a morte do irmão, o sertanejo Leandro (1961-1998), que faleceu vítima de um câncer. Durante o programa Fantástico, da Globo, neste domingo, 25, ele relembrou a perda do parceiro e contou como Leandro foi fundamental para que ele seguisse firme no sonho da música.

Durante o papo, o pai de Zé Felipe recordou que o irmão era cuidadoso nas apresentações que fazia para o público. "Ele cuidava de tudo, olhava para o palco, olhava para as luzes. De vez em quando, eu dava uma desafinada, ele olhava para mim com uma cara feia", recordou.

E complementou: "O músico, cantor, professor, mentor sempre foi o Leandro. Por mim, eu não estaria aqui nunca cantando. Foi difícil, nossa! Difícil, mas sabemos que somos passageiros" , refletiu.

Antes de finalizar, Leonardo compartilhou qual lembrança gostaria de viver novamente com o irmão. "Eu voltaria para a roça, onde realmente a gente vivia junto. São os momentos mais íntimos que tive com ele, mesmo com a falta das coisas, com a simplicidade. Eram momentos felizes", detalhou.

Qual foi o tipo de câncer do Leandro?

Leandro enfrentou um tipo raro de câncer no pulmão, descoberto em 1998, após ser encontrado desmaiado. Ao realizar um raio-X, os médicos constataram que o tumor já tinha o tamanho de uma laranja.

Na época, o artista chegou a procurar um tratamento no hospital da Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, e descobriu que se tratava de um tumor de Askin, um tipo bastante raro em adultos que tem chances de sobrevivência abaixo de 40%.

Leandro morreu às 0h10 de 23 de junho de 1998. Ele deixou quatro filhos: Thiago Costa, Lyandra Mota, Leandro Mota e Leandro Borges.

Leia também: Filha do cantor Leandro relata sonho com o pai na reta final da gravidez