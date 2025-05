Ex-galã da Globo, Leonardo Miggiorin fala sobre profissão fora da TV

O ator Leonardo Miggiorin, que conquistou os brasileiros com papéis em novelas da Globo, assumiu um novo rumo profissional

O ator Leonardo Miggiorin, que conquistou os brasileiros com papéis em novelas da Globo, assumiu um novo rumo profissional. Agora, aos 43 anos, ele concilia sua carreira artística com a docência na área de Psicologia.

"Hoje eu dou aula para jovens de 17, 18, 19 anos. Dou aula em faculdade. Aula de psicologia e projeto científico. Porque eu também sou psicólogo. E as pessoas perguntam: 'está mudando de profissão'?. Eu respondo: 'Não. Estou expandido a profissão'. Todo mundo devia passar pela experiência de dar aula", contou ele em entrevista ao canal Kaká Novelas, no YouTube.

Mesmo com a nova carreira, o ator segue atuando. As aulas, ministradas uma ou duas vezes por semana, permitem que ele concilie a nova atividade com os trabalhos nos palcos e nas telas. "Dou aula em uma frequência que me permite continuar atuando. É uma forma de equilibrar as duas vocações", detalhou.

Carreira de Leonardo Miggiorin

O ator estreou na televisão ainda na adolescência, mas ganhou notoriedade ao interpretar Zezinho em Presença de Anitta (2001). Ele também integrou o elenco fixo de outras tramas importantes da Globo, como Mulheres Apaixonadas (2003), Senhora do Destino (2004), A Favorita (2008) e Insensato Coração (2011).

Leonardo fez sua última participação na TV este ano, vivendo um personagem travesti na novela Beleza Fatal, da HBO Max. Antes disso, integrou o elenco da série Vicky e a Musa, do Globoplay, em 2024.

No início do ano, em entrevista à CARAS Brasil, o artista falou sobre sua carreira."Em 2023 e 2024 trabalhei como Professor Universitário. Acho que todas as pessoas deveriam passar por esta experiência [dar aulas], pois você amadurece em tempo recorde. Foi muito enriquecedor culturalmente. Mas, é uma vergonha o que o país paga aos Professores, infelizmente. Há muitos valores invertidos na nossa sociedade e o lugar do professor é totalmente equivocado neste país", confessou.

Leia também: Leonardo Miggiorin encara transformação nos palcos com monólogo: 'Personagens que escolhem a gente'