Lembra dela? Saiba por onde anda a Eleonora de Senhora do Destino

Aos 54 anos, a atriz Mylla Christie está longe das telas desde 2020, quando compôs o elenco da novela As Aventuras de Poliana, do SBT

A atriz Mylla Christie viveu a inequecível Eleonora, médica homossexual, na novela Senhora do Destino, exibida em 2004 pela TV Globo . Ela, que entre 2018 e 2020 compôs o elenco de As Aventuras de Poliana, no SBT, agora atua em um novo ramo: o imobiliário. Isso porque, aos 54 anos, a artista é corretora de imóveis de luxo e abriu uma imobiliária no Jardins, bairro nobre de São Paulo.

Junto ao marido, Paulo Luis Sartori, com quem tem um filho, Arthur, ela também presta serviços de modernização de imóveis antigos. Semanas atrás, Mylla compartilhou um vídeo em que apresentou o seu trabalho.

Além de Senhora do Destino e As Aventuras de Poliana, Mylla viveu também a rebelde Jéssica de Meu Bem Meu Mal, exibida pela TV Globo em 1990, e A Viagem, de 1994, que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo.

Confira, abaixo, o vídeo publicado por Mylla apresentando o seu trabalho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ACTO (@acto.imoveis)

Representatividade

Em entrevista à CARAS Brasil concedida em 2023, Mylla relembrou os bastidores da novela, a qual interpretou Eleonora, uma lésbica. Na época, a trama de Aguinaldo Silva foi vista como pioneira em abordar um romance homoafetivo na TV aberta.

"Eu acho que o ator tem que ser atemporal, amoral e corajoso. Eu não tive medo algum, eu agi com o coração e imaginei que o lado humano iria sobressair", declarou.

Segundo a atriz, a emissora temia que sua personagem fosse rejeitada pelo público: "Era um risco. A gente foi avisado que elas poderiam morrer a qualquer momento. Eles tiveram toda essa preparação de dizer que poderia não dar certo. Falei: 'A gente vai encarar esse desafio'", disse.

"Eu encarei com coragem, vamos ver o que vai dar. Eu não sabia que iria ser tanto sucesso", completou a famosa, que fez par romântico com Bárbara Borges. Leia a entrevista na íntegra!

Leia também: Mylla Christie publica foto raríssima ao lado do marido: "Vivendo nossa paixão"