Lee Taylor conta como foi sua preparação para fazer o delegado em 'Dias Perfeitos'

O ator Lee Taylor compartilha detalhes sobre o processo de construção do personagem Aquino para a série 'Dias Perfeitos', do Globoplay

O ator Lee Taylor está no elenco da nova série Dias Perfeitos, que estreia no Globoplay no dia 14 de agosto. Na adaptação do livro best-seller de Raphael Montes, o astro interpreta Aquino, um delegado que se envolve pessoalmente em um caso complexo, envolvendo o desaparecimento de Clarice, personagem vivida por Julia Dalavia. Em entrevista exclusiva, o ator contou sobre sua preparação para o papel, os desafios de interpretar o delegado e como a série se diferencia das produções convencionais.

O primeiro contato com a obra de Raphael Montes

Lee Taylor revelou que, embora já fosse familiarizado com o trabalho do autor Raphael Montes, foi com a adaptação para a série que teve seu primeiro contato real com a trama. Ele ficou impressionado com o suspense latente no enredo, a complexidade das personagens e a força da narrativa: "Esse primeiro contato com o roteiro adaptado por Claudia Jouvin foi extremamente estimulante", disse.

Características de Aquino

O personagem Aquino é um delegado em uma corporação corrompida, que carrega um histórico de falhas e inimigos poderosos. Lee descreveu Aquino como alguém determinado e ético, que faz o possível para resolver o caso de Clarice. Ele destaca que a complexidade de seu personagem se dá pela diferença entre a percepção dele e a do público: "A percepção dos acontecimentos de Aquino ocorre depois da do espectador, o que intensifica o suspense e amplia a tensão dramática", explica.

Preparação para o papel de delegado

Apesar de já ter interpretado personagens em outras produções policiais, Lee comentou que esse foi seu primeiro papel como delegado. Para se preparar, ele usou as experiências de papéis anteriores e buscou referências de outras atuações. "As experiências anteriores em outras três produções, atuando como policial e procurador, foram fundamentais para o tirocínio necessário para compreender e sustentar as principais características dessa personagem", revelou. Além disso, a direção de Joana Jabace foi fundamental no processo, com a entrega de filmes de referência e uma colaboração intensa.

Em relação à direção de Joana Jabace, Lee elogiou a sensibilidade com que ela conduziu o elenco, criando um ambiente acolhedor e estimulante para todos. "Joana criou um espaço de troca muito estimulante e acolhedor para o elenco", afirmou o ator. Ele também comentou sobre a conexão com os outros membros do elenco e como o trabalho coletivo contribuiu para a construção de uma série coesa e impactante.

O diferencial de Dias Perfeitos

Lee Taylor acredita que um dos maiores diferenciais da série é a forma como a direção cinematográfica se alinha à narrativa. "A condução cinematográfica se sintonizou com a natureza da narrativa, propondo uma imersão do espectador", diz o ator. O suspense e a complexidade das relações, combinados com a estética da série, prometem prender a atenção do público do início ao fim.

Sobre o que espera que o público leve de Dias Perfeitos, o ator aponta que a trama vai gerar uma suspensão de expectativas. "Tenho a sensação que o público ficará em suspensão do começo ao fim", afirmou. Ele acredita que a combinação de tensão psicológica, personagens complexos e a condução visual vai atrair aqueles que buscam um thriller instigante e emocionante.

