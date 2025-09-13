Lázaro Ramos lista os 21 motivos para amar sua esposa, Taís Araujo
Ao celebrar o aniversário de 21 anos de casamento com Taís Araujo, Lázaro Ramos surpreende com declaração de amor em formato de lista
O ator Lázaro Ramos esbanjou romantismo neste sábado, 13, ao celebrar o aniversário de 21 anos de casamento com a atriz Taís Araujo. Para marcar a data especial na vida do casal, ele listou os 21 motivos para amar a esposa.
Em sua declaração de amor, ele falou sobre a família que construíram juntos e a conexão que existe entre eles. “Hoje completamos 21 anos de casados. Chegamos à maioridade. O tempo correu, criamos família, filhos nasceram. O amor se modificou ano após ano. E melhorou! Nos conhecemos mais, nos respeitamos mais, nos admiramos mais. 21 anos é uma grande vitória. Dava para imaginar isso lá no começo? Sabe que eu não sei? Tinha uma conexão que parecia que seria duradoura, mas 21 anos é dia de celebrar!“, disse ele.
Confira a lista de Lázaro Ramos sobre os 21 motivos para amar a esposa:
- 1 – pelo riso fácil,
- 2 – pelo abraço que acolhe,
- 3 – pela sua força,
- 4 – pela leveza que traz,
- 5 – pela beleza que só cresce,
- 6 – pela parceria inabalável,
- 7 – pelo olhar que me atravessa,
- 8 – pela parceria que temos no cuidado com os nossos filhos,
- 9 – pelo jeito que me desafia,
- 10 – pela generosidade,
- 11 – pela coragem,
- 12 – pela escuta atenta,
- 13 – pelas viagens,
- 14 – pela fofoquinha juntos,
- 15 – pela inteligência,
- 16 – pela fé que te move,
- 17 – pela criatividade,
- 18- pelo senso de justiça,
- 19 – por sempre querer dormir com alguma parte do nosso corpo em contato.
- 20 – pela amizade verdadeira e, sobretudo…
- 21 – por ser você.
Taís Araujo também declarou o seu amor pelo marido
Logo depois do post de Lázaro Ramos, Taís Araujo também fez uma homenagem para o aniversário de 21 anos de casamento. Ela falou sobre o amor que existe entre eles em um texto emocionante.
“Mozinho, 21 anos e ainda é você a primeira pessoa que penso quando planejo viagens pra lugares que sonho conhecer, quando como uma comida gostosa ou conheço um restaurante novo é a você que quero apresentar, é com você que gosto de fofocar, mandar prints ou bobagens que saem na internet pra gente rir junto e fofocar ainda mais. Amo quando você assiste algo e guarda a cena que você mais gostou ou acha a mais importante pra me mostrar como aqueles atores são geniais. Amo quando você cisma de assistir 2 filmes por dia, mesmo sabendo que eu sempre vou dormir no meio do primeiro“, disse ela.
E completou: “É por ter você do meu lado na hora de dormir que abri a exceção e temos TV no quarto. É pra ter vc ao meu lado na hora de dormir que durmo com tapa olhos, mesmo odiando, porque eu durmo melhor com o calor do seu corpo junto ao meu. É com você que faz sentido dividir a vida e meus sonhos. É bom demais viver ao seu lado, nossa família é linda, nossos filhos são incríveis, nossa vida é uma delícia e eu sou muito, mas muito feliz ao seu lado. Te amo!“.
Juntos, Lázaro e Taís tiveram dois filhos: João Vicente e Maria Antônia.
