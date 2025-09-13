Lázaro Ramos lista os 21 motivos para amar sua esposa, Taís Araujo

Ao celebrar o aniversário de 21 anos de casamento com Taís Araujo, Lázaro Ramos surpreende com declaração de amor em formato de lista

O ator Lázaro Ramos esbanjou romantismo neste sábado, 13, ao celebrar o aniversário de 21 anos de casamento com a atriz Taís Araujo. Para marcar a data especial na vida do casal, ele listou os 21 motivos para amar a esposa.

Em sua declaração de amor, ele falou sobre a família que construíram juntos e a conexão que existe entre eles. “Hoje completamos 21 anos de casados. Chegamos à maioridade. O tempo correu, criamos família, filhos nasceram. O amor se modificou ano após ano. E melhorou! Nos conhecemos mais, nos respeitamos mais, nos admiramos mais. 21 anos é uma grande vitória. Dava para imaginar isso lá no começo? Sabe que eu não sei? Tinha uma conexão que parecia que seria duradoura, mas 21 anos é dia de celebrar!“, disse ele.

Confira a lista de Lázaro Ramos sobre os 21 motivos para amar a esposa:

1 – pelo riso fácil,

2 – pelo abraço que acolhe,

3 – pela sua força,

4 – pela leveza que traz,

5 – pela beleza que só cresce,

6 – pela parceria inabalável,

7 – pelo olhar que me atravessa,

8 – pela parceria que temos no cuidado com os nossos filhos,

9 – pelo jeito que me desafia,

10 – pela generosidade,

11 – pela coragem,

12 – pela escuta atenta,

13 – pelas viagens,

14 – pela fofoquinha juntos,

15 – pela inteligência,

16 – pela fé que te move,

17 – pela criatividade,

18- pelo senso de justiça,

19 – por sempre querer dormir com alguma parte do nosso corpo em contato.

20 – pela amizade verdadeira e, sobretudo…

21 – por ser você.

Taís Araujo também declarou o seu amor pelo marido

Logo depois do post de Lázaro Ramos, Taís Araujo também fez uma homenagem para o aniversário de 21 anos de casamento. Ela falou sobre o amor que existe entre eles em um texto emocionante.

“Mozinho, 21 anos e ainda é você a primeira pessoa que penso quando planejo viagens pra lugares que sonho conhecer, quando como uma comida gostosa ou conheço um restaurante novo é a você que quero apresentar, é com você que gosto de fofocar, mandar prints ou bobagens que saem na internet pra gente rir junto e fofocar ainda mais. Amo quando você assiste algo e guarda a cena que você mais gostou ou acha a mais importante pra me mostrar como aqueles atores são geniais. Amo quando você cisma de assistir 2 filmes por dia, mesmo sabendo que eu sempre vou dormir no meio do primeiro“, disse ela.

E completou: “É por ter você do meu lado na hora de dormir que abri a exceção e temos TV no quarto. É pra ter vc ao meu lado na hora de dormir que durmo com tapa olhos, mesmo odiando, porque eu durmo melhor com o calor do seu corpo junto ao meu. É com você que faz sentido dividir a vida e meus sonhos. É bom demais viver ao seu lado, nossa família é linda, nossos filhos são incríveis, nossa vida é uma delícia e eu sou muito, mas muito feliz ao seu lado. Te amo!“.

Juntos, Lázaro e Taís tiveram dois filhos: João Vicente e Maria Antônia.

