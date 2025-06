Larissa Manoela revela atitude do marido sobre cenas românticas dela na TV

A atriz Larissa Manoela, que estará em Êta Mundo Melhor!, na TV Globo, expõe decisão do marido, o ator André Luiz Frambach, sobre cenas 'melosas' dela

Nesta segunda-feira, 16, a atriz Larissa Manoela decidiu contar como ela e o marido, o ator André Luiz Frambach, lidam com as cenas de romance deles na TV. Em entrevista ao gshow durante o lançamento da novela Êta Mundo Melhor!, a artista expôs a decisão do amado diante das cenas melosas dela.

Na ocasião, Lari revelou que André prefere não assistir às cenas românticas dela na TV: “Ele passa [as cenas comigo], mas ver, ele não gosta. Eu gosto. Sinto que, apesar de ser meu marido, ele está se doando para o ofício dele, assim como eu também. É uma coisa super bem resolvida, eu assisto, ele não assiste, e a gente se respeita”, entregou.

Larissa Manoela e André Luiz estão juntos desde 2022 e oficializaram a união três vezes após se casarem em dezembro de 2023.

André Luiz Frambach abre o jogo sobre experiência com Larissa Manoela em novo filme

Em maio, o ator André Luiz Frambach falou sobre a experiência de dividir os créditos da produção do filme Traição entre Amigas com a esposa, a atriz Larissa Manoela.

Em conversa exclusiva com CARAS Brasil, André abriu o coração sobre o novo projeto: “Traição entre Amigas foi um filme incrível, estou muito ansioso, com a expectativa altíssima pra poder ver esse filme que a gente fez", revelou o ator, entusiasmado.

Apesar de não contracenarem, os dois embarcaram juntos rumo a Curitiba, cidade que serviu de cenário para as filmagens. “O meu personagem e o da Lari nem se cruzam na história. A gente viajou junto pra Curitiba pra poder gravar o filme, mas a gente não tem nenhuma cena juntos, os nossos personagens nem sabem da existência um do outro no arco histórico da trama", explicou. Veja!

