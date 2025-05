Larissa Manoela revela ansiedade para nova personagem: 'Insegurança'

Larissa Manoela abriu o jogo sobre sua ansiedade para interpretar uma nova personagem. A atriz está no elenco de Êta Mundo Melhor

Neste sábado, 10, Larissa Manoela conversou bastante com seus seguidores nas redes sociais. A atriz interpreta Estela em Êta Mundo Melhor, novela que deve estrear na Rede Globo em junho.

Após decorar algumas cenas, a artista afirmou que sempre se sente insegura antes de começar um novo projeto. "Eu estava aqui, oficialmente decorando as cenas de Estela. Começo semana que vem e já tem muita cena. Vai ser uma semana muito linda, eu estou muito feliz de estar nessa novela. Eu amo fazer isso e eu sei que vocês amam quando eu faço também. Eu estou naquela fase de segura a ansiedade, vai dar tudo certo", começou ela.

Em seguida, a famosa contou que apesar de estar acostumada a atuar, sempre fica ansiosa. "Eu tenho lido muito sobre autoconhecimento, sobre como a nossa mente se comporta, sobre como ela nos domina. Faço terapia há mais de cinco anos também, então estou nesse momento de entender as minhas motivações, o que causa esse desconforto, essa agonia e apesar de eu estar muito ansiosa e muito feliz, dá aquela insegurança. A gente tem que acreditar que vai dar tudo certo, mas só para vocês verem que esse tipo de coisa não acontece só com vocês. Enfim, estou muito feliz, muito grata e não vejo a hora de começar. Vai ser incrível".

Por fim, Larissa afirmou que sempre tenta se manter otimista. "Estou acostumada, mas é sempre uma emoção diferente começar um novo trabalho e vai dar tudo certo. Eu sou muito otimista. Sempre elevo os meus pensamentos e acredito que tudo vai dar certo. Não deixo os pensamentos negativos me dominarem (apesar de as vezes eles aparecerem, é normal). Então, o que eu faço é manter a minha energia em uma frequência muito alta e positiva. E posso falar? Sempre sai até melhor do que eu imagino", concluiu.

Rotina agitada

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores. Recentemente, a atriz afirmou que teve uma rotina agitada e repleta de compromissos. No entanto, a famosa celebrou o fato de ter conseguido cumprir tudo.

"Hoje teve terapia, aula de dança, aula de inglês, reunião de investimento, treino e eu dei conta de tudo. Amém", disse ela, ao postar alguns momentos de seu dia.

Larissa Manoela está escalada para viver Estela em Êta Mundo Melhor, novela que deve estrear ainda este ano na Rede Globo.

