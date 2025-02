Larissa Manoela relembra Além da Ilusão: 'Como foi bom'

Em suas redes sociais, Larissa Manoela relembrou a novela Além da Ilusão, em que ela deu vida às personagens Elisa e Isadora

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 7, a atriz publicou em sua conta no Instagram diversas fotos dos bastidores da novela Além da Ilusão, exibida pela Rede Globo em 2022. Na trama, Lari deu vida às personagens Elisa e Isadora, e agora ela pode voltar a interpretar Dorinha em um novo projeto da Rede Globo.

Na legenda, Larissa relembrou com carinho o trabalho anterior. "Três anos que o tic tac do meu coração bateu mais forte. Além da Ilusão me trouxe uma versão da atriz que eu sonhava em ser, aquela que hoje eu admiro e tenho tanto orgulho. Essa novela me desafiou em diversos sentidos e me tirou da minha zona de conforto. E que delícia, era exatamente isso que eu queria. Não sou do pouco, da mesmice, gosto quando sacode, desafia, muda e transforma. E assim foi", começou ela.

Em seguida, ela afirmou que fez a novela com muito amor. "Me lembro de absolutamente tudo! Como foi bom. Como aprendi e me surpreendi. Eu repleta de anseios, com uma vontade incansável de viver essa arte linda que chamo de profissão, me joguei, me entreguei e dei vida às minhas amadas personagens que carrego com muito amor no peito: Elisa e Isadora. A gente foi feliz demais! E que bom é recordar. Vocês receberam a gente na casa de vocês com amor porque era com amor que a gente também fazia esse sonho ser real. E eu estou voltando…comemoro essa obra linda que contamos lá atrás e vibro pela nova história que não vejo a hora de contar para vocês! A gente se vê (mais uma vez) na TV Globo", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Planos de gravidez

A atriz Larissa Manoela, de 24 anos, decidiu expôr junto ao marido, o ator André Luiz Frambach, os planos de gravidez em entrevista ao podcast PodDelas. Casados há um ano, os dois declararam que o desejo de terem filhos segue fazendo parte da vida do casal. Inclusive, eles têm até uma previsão e revelaram durante o bate-papo.

"A gente quer muito, é nosso sonho", contou o ator que detalhou a história. "O que a gente quer muito é uma menina e um menino. Eu tenho uma irmã, quatro anos mais velha. Eu sei como é bom ter uma mulher que te ensina a tratar, a tudo que aprendi com minha irmã antes de ter o meu primeiro relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom ter um irmão mais velho, que protege, ensina. O que vier, a gente vai ficar feliz, e a gente quer muito um menino e uma menina.”

A atiz reafirmou os planos do marido. "Sim, queremos um casal", disse.

No entanto, Larissa afirmou que ainda não chegou a hora. "Eu falei da última vez que seria em três anos, só que o tempo está diminuindo e quando chega perto a gente fala: 'eita'. A gente quer, para uns dois, três ainda. Quando vai chegando perto, vai dando um negócio... tem tempo", enfatizou.

