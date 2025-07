Larissa Manoela alfineta quadro do Fantástico após piada: 'Fiquei surpresa'

Quadro do Fantástico, da Globo, faz piada ao comparar as atrizes Larissa Manoela e Maisa Silva, e a estrela reage: 'Lutamos sempre contra isso!'

A atriz Larissa Manoela demonstrou que não gostou de virar piada no quadro Isso a Globo Não Mostra, do Fantástico, na noite de domingo, 14. Isso porque ela foi comparada com a atriz Maisa Silva, que é sua colega de vida e profissão.

No quadro, a equipe da emissora editou uma cena da novela Êta Mundo Melhor!, na qual a personagem de Larissa recebe um bilhete e fica muito tensa. Ao tirar a cena do contexto, o quadro de TV fingiu que a mensagem do bilhete era: “Prefiro a Maisa” - o que seria uma suposta rivalidade entre as artistas da mesma geração.

Ao ver a comparação no ar, Larissa Manoela veio à público para rebater. Ela declarou que preza pelo respeito na profissão e que não existe disputa feminina. "Ainda bem que entre eu e Maisa não precisa preferir ninguém. Somos amigas, artistas, nos respeitamos, admiramos o trabalho uma da outra e temos uma história de anos na TV. Fiquei surpresa em quererem criar uma disputa feminina onde não existe. Lutamos sempre contra isso!", afirmou ela no X, antigo Twitter.

Ao ver o assunto, Maisa Silva também fez questão de demonstrar a sua opinião sobre o quadro de TV. "Bom dia minha diva! E que bom dia... infelizmente msm sendo piada só a gnt sabe o que já leu e ouviu ao longo desses 13 anos de amizade em que tentaram criar uma rivalidade absolutamente inexistente.

Te amo e te admiro como pessoa e profissional", declarou.

Ainda bem que entre eu e @maisa não precisa preferir ninguém. Somos amigas, artistas, nos respeitamos, admiramos o trabalho uma da outra e temos uma história de anos na TV. Fiquei surpresa em quererem criar uma disputa feminina onde não existe. Lutamos sempre contra isso! https://t.co/RMUO3oT1wc — Larissa Manoela 🌟 (@larimanoela) July 14, 2025

Vitória na Justiça

A atriz e cantora Larissa Manoela (24) conseguiu anular um contrato de exclusividade vitalício assinado por seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, com uma editora musical, quando ela tinha apenas 11 anos – época em que eles administravam sua carreira artística. A decisão foi publicada no dia 16 de abril, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Após vencer a batalha, a famosa compartilhou um texto reflexivo em seu perfil no Instagram. “Nem tente, a borboleta não irá rastejar novamente”, escreveu ela, que foi entendido por seus seguidores como uma indireta ao casal.

O juiz responsável pelo processo entendeu que o casal não tinha o direito de impor uma limitação tão severa à liberdade da filha. O tribunal reconheceu que este tipo de contrato, assinado em 2012 com a gravadora Deck Produções Artísticas Ltda, era prejudicial à jovem artista, sobretudo tendo em conta a sua idade na altura da assinatura. Com a anulação, Larissa passa a poder tomar decisões sobre seus trabalhos sem interferência de terceiros. Caso a editora – que administrava toda a produção musical da cantora, incluindo os conteúdos publicados no YouTube – não cumpra a decisão, será obrigada a pagar uma multa.

Em entrevista à CARAS Brasil, a advogada empresarial Ana Clara Bastos Lira, inscrita na OAB Mato Grosso do Sul, analisa o caso de Larissa Manoela. “O que indignou Larissa foi que, para realizar a rescisão contratual de forma amigável, a empresa exigiu a intervenção dos pais da atriz como condição, o que por ela não foi aceito, tendo a referida condição sido colocada por ela como absolutamente ilegítima e abusiva, considerando que agora já é maior e capaz, e que sua carreira profissional não é mais gerida por seus pais. Ainda, tais alegações sopesam-se aos fatos expostos por Larissa em rede nacional a respeito da conduta de seus pais em administração de sua carreira”, explica.

“A inclusão de cláusulas que estabeleciam o uso indefinido da imagem, a ausência de um prazo claro e o poder concentrado nos representantes legais de Larissa são características contratuais que podem ser entendidas como excessivamente vantajosas à empresa, considerando que agora Larissa já é maior e capaz. Ainda, é importante ressaltar que ambas as partes (Larissa e a Deck Disk) concordaram com a resilição do contrato, contudo, o que dificultou a dissolução amigável foi a exigência da Deck Disk em incluir a mãe e o pai de Larissa no documento”, continua a especialista.

