Lady Gaga: Saiba quanto a Globo vai faturar para transmitir o show

Globo vai faturar um valor milionário com as propagandas durante a transmissão do show de Lady Gaga no Rio de Janeiro. Colunista revela os valores das cotas

A cantora Lady Gaga já está no Brasil para fazer um show que promete ser memorável na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo sábado, 3 de maio. O espetáculo será transmitido pela TV Globo, que deve faturar um valor milionário com este projeto.

De acordo com o colunista Valmir Moratelli, do site Veja, a emissora vendeu todas as cotas de publicidade, que são as propagandas que serão exibidas durante a transmissão do show, e o valor é impressionante .

O colunista contou que a Globo vendeu 5 cotas para grandes marcas pelo valor de R$ 9,5 milhões cada uma. Além disso, a emissora 3 cotas com entregas digitais no valor total de R$ 50 milhões. Com isso, o canal deve faturar mais de R$ 90 milhões só com as publicidades durante o evento.

Vale destacar ainda que o show de Lady Gaga movimentará a economia do Rio de Janeiro por causa do grande volume de turistas na cidade. A prefeitura estima que o evento movimente cerca de R$ 600 milhões de reais na cidade. O evento deverá ter mais de 1 milhão de pessoas no público.

Quando a Lady Gaga chegou ao Brasil?

A cantora Lady Gaga desembarcou no Brasil no dia 29 de abril. Ela chegou em um aeroporto no Rio de Janeiro durante a madrugada e o local contou com segurança reforçada. Inclusive, a equipe da artista pediu para que o aeroporto simulasse um apagão no terminal do desembarque para que ela pudesse passar sem tumulto com os fãs.

Esta não é a primeira vez dela no Brasil. Lady Gaga já esteve por aqui em 2012. Em 2017, ela viria ao Brasil, mas cancelou a viagem por causa de um problema de saúde.

Que horas começa o show de Lady Gaga em Copacabana?

O show de Lady Gaga na praia de Copacabana está previsto para começar às 21h45 e vai terminar à 0h15. O evento será transmitido pelo Multishow, Globoplay e TV Globo.

Por enquanto, ela não revelou qual é o setlist do show, mas os fãs esperam pelos maiores hits, como Mayhem, The Fame e Born This Way.

