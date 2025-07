Kelner Macêdo encara desafio intenso como Cristian Cravinhos em série: 'Foi bem delicado'

O ator Kelner Macêdo fala à CARAS sobre a preparação intensa para viver Cristian Cravinhos em série Tremembé e revela bastidores de 'Guerreiros do Sol'

Aos 30 anos, o ator Kelner Macêdo atravessa uma das fases mais intensas e desafiadoras de sua carreira. Natural de Rio Tinto, no interior da Paraíba, ele protagoniza dois papéis de forte carga emocional e completamente distintos: o cangaceiro Zé do Bode, na novela Guerreiros do Sol (Globoplay), e Cristian Cravinhos, na série Tremembé, que retrata o assassinato do casal Von Richthofen, crime que chocou o país em 2002.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Kelner falou abertamente sobre os bastidores desses projetos, os desafios físicos e psicológicos dos personagens e seus planos para o futuro.

"O que salva é a terapia"

Ao comentar a transição entre dois mundos tão distintos, o ator paraibano foi direto: "Acho que terapia. Fazer terapia, cuidar da cabeça, cuidar da saúde, ficar bem, porque, quando a gente vai fazer um trabalho desses, a gente mergulha nesse universo e vai alimentando o nosso imaginário dessas histórias, dessas energias, desses sentimentos [...]"

Kelner também detalha como precisou adaptar o corpo e a mente para viver Zé do Bode: "No Zé do Bode, eu comecei a fazer Muay Thai, porque eu senti que eu precisava de uma base mais firme. Eu precisava de um aterramento ali, me conectar também com o lugar de força e condicionamento físico que o Muay Thai me trazia [...] O cansaço, aquele esgotamento, ele me interessava."

Já para Cristian Cravinhos, a abordagem foi outra: "[O Cristian] é um personagem que a gente sabe, que a gente conhece, ele existe, é uma pessoa, é baseado numa pessoa real. [...] Então a gente também tem referenciais reais. [...] Alonga uma preparação para poder chegar nesse sotaque paulistano, de forma orgânica."

Transformação física, sotaque e cena do crime

A preparação para viver Cristian exigiu um mergulho profundo no psicológico do personagem, o que levou Kelner a se confrontar com emoções intensas: "Acho que a coisa do sotaque era uma coisa que estava um pouco em xeque ali. Porque eu sou paraibano e o sotaque paulistano, de fato, é diferente [...] Foi um processo bem intenso", afirma.

Mas foi o retrato do crime que mais o marcou: "Acho que psicologicamente também foi muito intenso. Principalmente a elaboração desse crime [...] foi uma coisa que foi bem delicada, bem difícil. Acho que foi a coisa mais difícil de filmar."

Ele relata a forte conexão com Felipe Simas, que interpreta Daniel Cravinhos: "O Felipe Simas faz o Daniel Cravinhos [...] Eles ficaram presos, sei lá, 20 anos, vivendo ali a mesma cela [...] Isso me deu muito também do Cristian. Isso me deu muita profundidade para a minha criação."

A cena do assassinato foi gravada em silêncio e exigiu sinergia total: "A gente mal falava. A gente chegou no set e a gente começou a se preparar. Ninguém falou com a gente. A gente pegou as nossas barras de ferro e ficou em silêncio [...] Era como se eles estivessem quase ligados por um cordão umbilical. De gêmeos."

Desejo de dirigir projetos

Mesmo com mais de uma década de atuação, Kelner se considera apenas no início da jornada: "Eu tenho 30 anos, eu estou há 12 anos trabalhando nisso [...] mas é só o começo. Acho que quanto mais a gente vive, mais trabalho, melhor e mais divertido fica."

Com vontade de explorar novos caminhos no audiovisual, ele compartilha: "Acho que tem nascido um desejo dentro de mim de contar as minhas histórias também. [...] Tenho escrito, tenho pensado em projetos, pretendo dirigir, pretendo contar outras histórias também."

A paixão por interpretar permanece forte: "Eu sou um ator que eu gosto de fazer tudo e qualquer coisa. Então, que venha uma comédia, que venha um drama, que venha uma novela, que venham mais filmes. E eu estou muito aberto para o que virá."

Quem é Kelner Macêdo?

Formado em Teatro pela Universidade Federal da Paraíba, Kelner Macêdo começou sua trajetória nas artes cênicas em 2012, deixando a faculdade de Psicologia para mergulhar na atuação. Estreou no cinema nacional como protagonista do longa Corpo Elétrico (2016) e, desde então, tem transitado entre o teatro, o audiovisual e projetos autorais como roteirista e diretor.

Atualmente, vive entre São Paulo e Rio de Janeiro e se prepara para seu próximo trabalho na série Tremembé, onde interpretará um dos envolvidos no emblemático caso Von Richthofen.