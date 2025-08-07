Junior Lima revela por que decidiu expor diagnóstico da filha: 'É importante'

Junior Lima voltou a falar sobre o diagnóstico de sua filha caçula, Lara, de quatro anos, fruto de seu relacionamento com modelo Monica Benini

O cantor Junior Lima voltou a falar sobre o diagnóstico de sua filha caçula, Lara, de quatro anos, fruto de seu relacionamento com modelo Monica Benini. Durante participação no programa 'Saia Justa', exibido na noite desta quarta-feira, 6, o artista explicou a decisão da família de expor que a pequena foi diagnosticada com Síndrome Nefrótica, uma condição rara que afeta os rins.

"Pela falta de informação que a gente tinha sobre essa síndrome, a gente não fazia a menor ideia nem que existia. E isso fez com que a gente demorasse pra diagnosticar. Pensamos: 'cara, como aconteceu com a gente, deve acontecer com muita gente'", disse ele, que completou: "É importante o alerta também. A gente vai se expor, mas quantas pessoas a gente não vai ajudar?"

Sintomas

E ele ainda falou sobre os sintomas que a filha apresentou. "Ela começou a ficar muito inchada. Tinha dias que ela acordava com os olhinhos bem inchados e demorava para desinchar durante o dia. Em um determinado momento, vi que ela estava pesada. Ela já estava com quatro quilos de retenção de líquido. Para uma criança desse tamanho, isso era 30% do peso dela."

Após receber o diagnóstico, Junior contou que a rotina da família mudou completamente. "A vida fica suspensa, né? E aquela ansiedade. Eu já sou ansioso, foi um sufoco."

Como Junior e Monica revelaram o diagnóstico da filha?

Discretos com a vida pessoal, Junior Lima e Monica Benini usaram as redes sociais no fim de julho para compartilhar um problema de saúde da filha caçula. O casal contou que a menina foi diagnosticada com Síndrome Nefrótica, uma condição rara que compromete o funcionamento dos rins, e destacou a importância de dividir a informação com o público.

