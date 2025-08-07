Junior Lima comenta impacto de boatos sobre sua sexualidade: '20 anos de análise'

Junior Lima relembrou as especulações sobre sua sexualidade entre os anos 1990 e 2000 e revelou que os boatos provocaram uma profunda insegurança

O cantor Junior Lima relembrou rumores sobre sua vida pessoal durante participação no programa 'Saia Justa', exibido na noite desta quarta-feira, 6. O artista falou sobre as especulações em torno de sua sexualidade entre os anos 1990 e 2000 e contou que as fofocas provocaram uma profunda insegurança, tratada posteriormente em terapia.

“Existiram muitos boatos em relação à minha sexualidade na minha adolescência. E isso, para mim, gerou uma série de coisas que, na época, eu não entendia, mas gerou uma insegurança absurda. Por ser um homem, principalmente ali no final dos anos 90, 2000, que era completamente diferente de hoje em dia, da consciência de hoje", refletiu.

E complementou: "Sempre fui um homem que viveu na arte, que viveu dançando, na música, compondo... É um ambiente extremamente feminino, porque estava o tempo todo com a minha mãe e irmã. Então, eu tive uma sensibilidade muito aflorada, era um homem simpático, preocupado com as mulheres ao meu entorno. E isso se voltava contra mim. Naquela época, principalmente.”

Terapia

Junior disse ainda que nunca teve problema com os boatos de que seria gay e que não tem preconceito, mas revelou que isso foi assunto recorrente em suas sessões de terapia por anos. “Era um período muito machista. Então o que isso gerava em mim, e era sempre à base de fofoca, reflete em mim até hoje. Imagina!".

"20 anos de análise e eu tive que peitar muita coisa e ser muito corajoso para continuar sendo quem eu simplesmente era e não negar a minha sensibilidade, a minha empatia que eu sempre tive. Sempre fui muito preocupado com o próximo. E isso era confundido, sabe? Um cara que se permitia dançar, como assim? E isso me atrapalha até hoje na minha profissão. Tem gente que tem preconceito comigo até hoje", pontuou.

