CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Junior Lima comenta impacto de boatos sobre sua sexualidade: '20 anos de análise'
TV / Desabafo

Junior Lima comenta impacto de boatos sobre sua sexualidade: '20 anos de análise'

Junior Lima relembrou as especulações sobre sua sexualidade entre os anos 1990 e 2000 e revelou que os boatos provocaram uma profunda insegurança

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 07/08/2025, às 07h42

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Junior Lima
Junior Lima - Foto: Reprodução/GNT

O cantor Junior Lima relembrou rumores sobre sua vida pessoal durante participação no programa 'Saia Justa', exibido na noite desta quarta-feira, 6. O artista falou sobre as especulações em torno de sua sexualidade entre os anos 1990 e 2000 e contou que as fofocas provocaram uma profunda insegurança, tratada posteriormente em terapia.

“Existiram muitos boatos em relação à minha sexualidade na minha adolescência. E isso, para mim, gerou uma série de coisas que, na época, eu não entendia, mas gerou uma insegurança absurda. Por ser um homem, principalmente ali no final dos anos 90, 2000, que era completamente diferente de hoje em dia, da consciência de hoje", refletiu.

E complementou: "Sempre fui um homem que viveu na arte, que viveu dançando, na música, compondo... É um ambiente extremamente feminino, porque estava o tempo todo com a minha mãe e irmã. Então, eu tive uma sensibilidade muito aflorada, era um homem simpático, preocupado com as mulheres ao meu entorno. E isso se voltava contra mim. Naquela época, principalmente.”

Terapia

Junior disse ainda que nunca teve problema com os boatos de que seria gay e que não tem preconceito, mas revelou que isso foi assunto recorrente em suas sessões de terapia por anos. “Era um período muito machista. Então o que isso gerava em mim, e era sempre à base de fofoca, reflete em mim até hoje. Imagina!".

"20 anos de análise e eu tive que peitar muita coisa e ser muito corajoso para continuar sendo quem eu simplesmente era e não negar a minha sensibilidade, a minha empatia que eu sempre tive. Sempre fui muito preocupado com o próximo. E isso era confundido, sabe? Um cara que se permitia dançar, como assim? E isso me atrapalha até hoje na minha profissão. Tem gente que tem preconceito comigo até hoje", pontuou.

Leia também: Monica Benini atualiza estado de saúde da filha com Junior Lima após diagnóstico

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por GNT (@gnt)

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Junior limasaia justa

Leia também

SAÚDE

Junior Lima e os filhos - Foto: Reprodução/GNT e Instagram

Junior Lima revela por que decidiu expor diagnóstico da filha: 'É importante'

Série

Clarice (Julia Dalavia) e Teo (Jaffar Bambirra) na série 'Dias Perfeitos' - Foto: Divulgação

Série ‘Dias Perfeitos’ terá perspectiva inédita dos 2 protagonistas

Luto

Marcus Marinho - Foto: Reprodução / Instagram

Apresentador da Record anuncia a morte da noiva antes do casamento

O QUE OS ASTROS REVELAM?

Val Couto acredita que Gracyanne Barbosa tem chances de ir longe na Dança dos Famosos - Foto: Globo/ Leo Rosario

Futuro de Gracyanne Barbosa na Dança dos Famosos vem à tona: 'Cuidado com polêmicas'

PROGRAMA DO JOÃO

O apresentador João Silva e o jogador Neymar Jr. - Foto: Reprodução/Instagram @joaosilva

João Silva fala sobre gravação com Neymar: 'Generosidade incrível'

COMPETIÇÃO

MC Livinho - Foto: Reprodução/Globo

MC Livinho deixa Dança dos Famosos e Globo corre para achar substituto

Últimas notícias

Rafaella Santos é tia e madrinha de HelenaFilha de Neymar Jr, Helena ganha presentes especiais da tia Rafaella Santos
Por Amor: veterano da novela global morreu após sofrer AVCVeterano da Globo morreu aos 84 anos vítima de AVC
Jakelyne Oliveira e MarianoJakelyne Oliveira explica por que adiou planos de ter filhos com Mariano
Marcus Montenegro é fundador da agência Montenegro TalentsMarcus Montenegro amplia movimento pelos veteranos na TV: 'O ator tem que ser 360'
Heleninha descobre que irmão está vivoVale Tudo: Heleninha descobre a maior mentira de sua vida
Junior LimaJunior Lima comenta impacto de boatos sobre sua sexualidade: '20 anos de análise'
Atriz comprou direitos de obra de Jorge Amado para protagonizar a novelaAtriz comprou direitos de obra de Jorge Amado para protagonizar novela; saiba quem é
Rodrigo Godoy e Rhuana RodriguesEx-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy surge em foto com a namorada
Thiago Nigro, Maíra Cardi e SophiaThiago Nigro abre o jogo sobre relação com filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar: 'Precisam...'
Carol Peixinho exibe a barriga de grávidaCarol Peixinho impressiona ao mostrar barrigão de grávida: 'Olha o tamanho'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade