Julio Rocha revela grande novidade de forma inusitada: 'Surpresa'

Mais um filho? O ator Julio Rocha surpreendeu o público ao anunciar, de um jeito inusitado, uma grande novidade; veja vídeo

O ator Julio Rocha assustou os seguidores no domingo, 29, ao compartilhar uma novidade de forma bastante inusitada nas redes sociais. O artista publicou um vídeo ao lado da esposa, Karoline Kleine, anunciando seu retorno às telinhas após 11 anos afastado.

Seu novo personagem, comparado pelo ator como a chegada de um filho que está prestes a nascer, foi revelado através de cartazes e confetes nas cores azul e rosa, fazendo referência a um 'chá revelação'. Julio Rocha estará na novela 'Três Graças', de Aguinaldo Silva, substituta de 'Vale Tudo' no horário nobre da TV Globo.

"A gente jurava que ia ficar só nisso. Mas a vida quis mais uma surpresa. Você achou que vinha mais um bebê, né? Confessa… Mas ó… não tá tão longe assim da verdade. É que pra um ator, cada personagem é tipo um filho novo. A gente sente ele crescendo por dentro, convive com ele por meses e, quando nasce, muda tudo", escreveu o artista na legenda.

" Depois de 11 anos sem fazer novela, tô aqui pra contar: tô grávido de personagem novo! Sim, vou voltar para as novelas das nove. E o nome da nova cria é: Três Graças, do mestre Aguinaldo Silva, com quem já tive o privilégio de trabalhar em duas novelas, eu amo esse cara! [...] Para o ator Vale Tudo. Quer dizer… Vale Tudo é a que tá no ar agora, a minha é a próxima, viu!?", finalizou Julio Rocha.

Veja o anúncio completo de Julio Rocha:

O retorno de Aguinaldo Silva à Globo

O renomado escritor Aguinaldo Silva (81) está a todo vapor com os trabalhos envolvendo Três Graças, a próxima novela das nove da Globo, e que marca o retorno do autor ao horário nobre da emissora. Em entrevista à CARAS Brasil, o novelista adianta detalhes de seu novo trabalho.

Recentemente, a direção da Globo fez uma mudança importante em Três Graças, novela das nove que vai substituir Vale Tudo no segundo semestre deste ano. Pela primeira vez na carreira de Aguinaldo Silva, ele vai escrever uma trama ambientada na cidade de São Paulo. O autor confessa que este não será um grande desafio; confira o bate-papo completo!

