Juliette vence mais uma vez e realiza sonho em retorno à Globo: 'A minha vida é assim'

A cantora Juliette Freire (35) está de volta à Globo! Ela assinou contrato com o grupo de televisão e integra parte do time de comentaristas do programa Saia Justa, do GNT, ao lado de Eliana, Erika Januza, Bela Gil. Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB abraça esta nova fase na carreira e confessa realização de um sonho: "A minha vida é assim".

Com seu jeito sincero, personalidade forte e coração acolhedor, Juliette conquistou o público ao se manter fiel a si mesma e vencer o BBB 21! Quando saiu do programa, ela ostentava mais de 23,5 milhões de seguidores no Instagram. Agora, ela garante mostrar um lado ainda mais pessoal no Saia Justa.

"Vocês vão encontrar uma Juliette ainda mais humana e expondo minhas vulnerabilidades. Eu gosto que as pessoas me vejam neste lugar, de carne, osso e sentimentos. Podem ter certeza que eu vou falar tudo. Como disse antes, estamos em um local seguro para podermos trocar sobre tudo, cada uma de nós tem algo a oferecer", declara.

Juliette Freire ao lado das apresentadoras Erika Januza, Bela Gil e Eliana/ Foto: Gabryel Sampaio - Reprodução/Instagram

Abaixo, confira trechos editados da entrevista de Juliette à CARAS Brasil.

Como está sendo a experiência no Saia Justa?

Voltar à Globo como apresentadora do Saia é a realização de um sonho, o programa sempre fez parte da minha vida. A verdade é que, quando eu assistia, já me sentia parte do programa, mas estava do outro lado da tela. Poder compartilhar as minhas ideias e experiências está sendo maravilhoso. Explorar esta minha nova faceta é muito prazeroso e desafiador. E, claro que estar ao lado de mulheres maravilhosas facilita muito.

Você é muito conhecida pelos trabalhos como cantora, influenciadora e a chegada ao Saia Justa é um formato diferente do que está acostumada?

Foi uma surpresa deliciosa, eu estou sempre aberta para projetos novos e o Saia mistura um pouco de tudo o que eu gosto, principalmente falar e explorar assuntos importantes. É diferente, mas muito enriquecedor. A troca de experiências e conhecimento com as outras apresentadoras torna tudo ainda mais especial.

O Saia Justa tem mais de 20 anos no ar, na sua opinião, por que o programa é tão longevo?

O Saia é um espaço de acolhimento, seguro e onde é possível explorar temas relevantes. Acho que a troca de experiências também cria um poder de aproximação do público. Eu sempre me identificava com os assuntos que eram tratados no programa. Hoje, tenho a oportunidade de expor minhas experiências rodeada de mulheres potentes. Estamos ali reunidas para ouvir umas as outras, aconselhar, abraçar, trazer temas que, mesmo em 2025, não são falados abertamente. É lindo ver como um programa que está no ar há tantos anos nunca perdeu a sua essência, só evoluiu mais e mais. Talvez esse seja o segredo de tanto sucesso.

Imaginava um dia se tornar apresentadora do Saia Justa?

A minha vida é assim: feita de realizar sonhos. Confesso que é muito louco olhar para o lado e encontrar Eliana, Bela Gil, Erika Januza ao meu lado. Está sendo bem emocionante e fico grata por tudo.

Juliette depois do BBB 21, você vem emplacando sucessos em diferentes formatos, qual é a dica para se manter relevante e atual com o público?

Acho que me manter autêntica e trabalhando é um caminho que gosto de seguir. Acabei de lançar um álbum incrível, veio o Saia Justa, tenho outros projetos planejados e estou feliz demais. Acredito que meu segredo é estar focada nas coisas que me fazem bem. E, como sempre falam, eu nunca estou sozinha. O apoio da minha família e dos meus seguidores é fundamental. Eles que me dão tanta força.

