Juliette é a nova funcionária da Globo. Saiba qual será a função dela

A ex-BBB e cantora Juliette assina contrato com a Globo e celebra: ‘Lugar onde tudo começou e me trouxe tantas alegrias’

A ex-BBB e cantora Juliette Freire é a nova funcionária da Globo! Ela assinou contrato com o grupo de televisão para fazer parte do time de comentaristas do programa Saia Justa, do GNT. Ela vai se juntar a Eliana, Erika Januza, Bela Gil e Tati Machado.

Além disso, Juliette também fará parte do time de talentos que são agenciados comercialmente pela Globo para seus contratos publicitários. A estreia dela no Saia Justa acontecerá no dia 14 de maio.

"Estou muito feliz de estar de volta à Globo, lugar onde tudo começou e me trouxe tantas alegrias. Agora, vou dar meu melhor e retribuir ao público tudo que recebi. O Saia Justa era um sonho antigo e vai ser uma honra compor o elenco de um programa tão visionário e atual, ao lado dessas mulheres maravilhosas. Chego para contribuir neste programa que promove debates tão necessários. Me sinto realizada", disse ela.

Inclusive, esta não será a primeira aparição dela no GNT. “Juliette, que já esteve no Saia Justa Verão, em 2023, e na Casa de Verão da Eliana este ano, é um namoro antigo que se concretiza. Ela chega ao sofá com seu carisma e habilidade natural de se conectar com as pessoas. Estamos muito contentes com essa nova formação, que reforça a vocação do Saia em proporcionar entretenimento com conversas leves e relevantes para o público”, celebrou Patricia Koslinski, Head de Conteúdo Variedades em Produtos e Serviços Digitais da Globo.

Desabafo de Juliette

No início da semana, a ex-BBB fez outro desabafo sobre sua saúde. Ela contou que teve uma crise de ansiedade durante o show da cantora Lady Gaga, que atraiu uma multidão de fãs para a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite do último sábado, 3. Ela, que acompanhou a apresentação da área VIP, relatou que se sentiu sufocada e sem conseguir respirar. Veja o que ela disse!

