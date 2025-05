Juliana Alves chega aos 43 anos; antes de BBB, atriz foi dançarina de programa da Globo

Famosa por ter se consagrado atriz após participação no BBB 3, Juliana Alves começou carreira como dançarina em programa de auditório famoso

No dia três de maio, a atriz Juliana Alves chega aos 43 anos. Muito lembrada por ter participado do BBB 3 e conquistado carreira como atriz após o reality, a famosa foi dançarina do programa Domingão do Faustão antes de entrar no BBB, reality também da Globo. Relembre a carreira e trabalhos marcantes da atriz.

Trajetória antiga nas artes

Embora a memória popular muitas vezes associe Juliana Alves ao Big Brother Brasil 3, sua caminhada artística começou bem antes, nos bastidores do entretenimento. Formada em Serviço Social pela UFRJ, Juliana foi agente de saúde e atuou em iniciativas contra o preconceito racial e de gênero antes de conquistar os palcos da TV.

A entrada no mundo artístico surgiu de maneira quase inesperada, quando, após aulas de dança, foi indicada por sua professora para integrar o balé do Domingão do Faustão, um dos programas de maior audiência da Globo.

Essa passagem como bailarina no dominical comandado por Fausto Silva (75) lhe abriu as primeiras portas na indústria do espetáculo. No entanto, não foi suficiente para garantir estabilidade ou reconhecimento. Entre campanhas publicitárias e teatro amador, Juliana encontrava-se em um limbo profissional até ser abordada por produtores do Big Brother.

Mesmo com certa resistência inicial, topou o desafio. O BBB, embora alvo de críticas, foi decisivo: expôs sua personalidade para o Brasil e revelou ao público a força e o carisma que seriam lapidados na dramaturgia nos anos seguintes.

Pós-reality

Após a eliminação no reality, Juliana chamou a atenção da Globo e ganhou seu primeiro papel em novelas: a batalhadora Selma de Chocolate com Pimenta (2003). Era apenas o início de uma ascensão sólida, marcada por versatilidade e dedicação.

Em 2007, seu desempenho como a carismática Gislaine em Duas Caras consolidou sua presença na teledramaturgia e lhe rendeu o Prêmio Contigo! de atriz revelação. Dois anos depois, voltou aos holofotes em Caminho das Índias (2009), vivendo a divertida garçonete Suellen, papel que lhe rendeu o Troféu Raça Negra.

Se na vida real Juliana transitava entre as salas de aula da UERJ, onde cursava Psicologia, e ações sociais, na ficção ela encarnava mulheres intensas, cômicas e por vezes vilanescas, como Clotilde Matoso, a alpinista social de Ti Ti Ti (2010), e a explosiva Dinha, em Cheias de Charme (2012).

Atriz em constante reinvenção

Nos últimos anos, Juliana continuou ativa na televisão com participações marcantes em novelas como Sol Nascente (2016), O Tempo Não Para (2018), Salve-se Quem Puder (2020) e Amor Perfeito (2023). Ao lado disso, envolveu-se com projetos de teatro, cinema e séries, além de ter retornado à Globo como competidora da Dança dos Famosos em sua 20ª temporada.

Seu último trabalho na televisão foi na novela Volta por Cima (2024), onde a atriz recentemente se despediu da personagem Aparecida Mendes, a Cida. Além disso, a estrela também fez parte do documentário comemorativo sobre o reality que a lançou como celebridade, o BBB: O Documentário.

