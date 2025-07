Jornalista da ESPN reaparece na internet após se afastar para tratamento

O jornalista e comentarista da ESPN Leonardo Bertozzi retorna às redes sociais depois de um período afastado do trabalho

O jornalista e comentarista esportivo Leonardo Bertozzi, da ESPN, está de volta à internet. Ele ficou afastado das redes sociais e do trabalho por algumas semanas. Nesta quinta-feira, 10, o profissional compartilhou um post para agradecer pelo carinho dos fãs ao se manter distante enquanto fazia um tratamento.

Sem revelar detalhes sobre o tratamento, ele afirmou: “Em maio decidi me afastar do trabalho e das redes sociais para tratamento. Neste período foram divulgadas muitas informações falsas, minha família foi alvo de assédio. No tempo certo serão cobradas explicações nas devidas sedes”.

Além disso, ele escreveu: “Por outro lado, recebi uma imensa onda de apoio e carinho das pessoas que realmente importam, e são elas que me deixam mais forte e saudável a cada dia. Muito obrigado a todos que mandaram mensagens ou pelo menos fizeram um pensamento positivo. É importante não demorar a buscar ajuda quando você lida com questões de saúde mental. Faz toda a diferença. Em breve nos encontraremos novamente nos programas e transmissões dos canais ESPN e Podcast Futebol no Mundo”.

César Tralli voltou ao trabalho após férias

Os telespectadores poderão acompanhar César Tralli novamente na telinha! O jornalista retornou ao trabalho nesta terça-feira, 8, após passar um período de férias ao lado da família em Orlando, nos Estados Unidos.

Em seu perfil oficial, o âncora do 'Jornal Hoje' publicou um vídeo mostrando os bastidores de sua volta aos Estúdios Globo. Esbanjando alegria, Tralli foi recebido com muito carinho pelos colegas de profissão, que celebraram sua volta.

"A felicidade da volta ao Jornal Hoje. Logo mais também tem Globonews. É sempre muito bom encontrar os amigos da firma, tantos colegas maravilhosos. Essa equipe que eu admiro e respeito cada dia mais", escreveu o apresentador na legenda da postagem.

Por fim, César Tralli deixou um recado ao público que o acompanha diariamente na TV: "Como eu sempre digo: minha alegria é a sua companhia!", finalizou o jornalista.