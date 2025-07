Jornalista da Band Rio sofre tentativa de assalto ao entrar ao vivo

Repórter da Band Rio, Clara Nery se assusta ao ser abordada enquanto se prepara para a entrada ao vivo direto da Zona Sul do Rio de Janeiro

Repórter da rede Band Rio, Clara Nery, ao se preparar para entrar ao vivo para o programa Bora Brasil, sofreu uma tentativa de assalto na manhã desta segunda-feira, 28, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O cinegrafista, Leonardo Teixeira, registrou o momento exato do ocorrido.

Segundo Clara Nery, eles estavam se organizando e checando algumas informações pelo celular antes de entrar ao ar, quando um motoqueiro se aproximou pela calçada e tentou levar seu aparelho: “Estava de costas quando esse homem passou de moto sobre a calçada e tentou levar meu celular. Pelas imagens, é possível ver o momento em que ele coloca a mão no aparelho e tenta arrancá-lo da minha mão. Felizmente, eu estava segurando firme”.

A tentativa de assalto ocorreu em um lugar considerado seguro pela jornalista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, ao lado de um prédio com câmeras de segurança.

Ao decorrer de sua entrada no programa Bora Brasil, Clara Nery explicou que, mesmo com a agilidade, o criminoso acabou derrubando o aparelho no chão e não conseguiu levá-lo. “Por sorte, e graças a falta de habilidade dele, consegui recuperar o celular. Já temos as imagens da câmera de segurança, inclusive uma que mostra o rosto dele com nitidez”, afirma a repórter.

Clara relatou também que, além das características físicas do suspeito, foi notado que a placa da moto estava coberta por papelão, impedindo a visibilidade e dificultando a identificação do criminoso.

A equipe da Band Rio afirmou que a Polícia Militar do Rio de Janeiro foi acionada e que foi enviada uma viatura ao local. Além disso, a emissora entregou as imagens à polícia que está realizando patrulhamento no local em busca do criminoso.

Por fim, a jornalista desabafou: “A gente confia no trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil. Não temos dúvidas de que ele será encontrado e preso. Resta saber se, quando preso, a detenção será mantida, já que vemos muitos casos semelhantes em que, infelizmente, criminosos como esse acabam sendo soltos poucos dias depois".

