  2. Johnny Massaro fala sobre carreira após ter assumido sua sexualidade
Representatividade

Johnny Massaro fala sobre carreira após ter assumido sua sexualidade

Ator Johnny Massaro comenta novos projetos, desafios pessoais e a jornada para se assumir publicamente: "Não importa quem eu levo para cama"

Izabella Nicolau
Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 17h16

Johnny Massaro
Johnny Massaro - Foto: Reprodução / Instagram

O ator Johnny Massaro, de 33 anos, falou ao O Globo sobre a carreira, os novos projetos e a forma como lida com sua sexualidade. Atualmente, ele está no ar como protagonista da série Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, da HBO, onde interpreta Nando, um comissário de bordo diagnosticado com HIV durante os anos 1980.

Para Johnny, viver esse personagem foi um processo de cura pessoal e desconstrução de estigmas: “O trabalho na série, além do que tinha feito antes no filme Os Primeiros Soldados, me ajudou a enterrar fantasmas que eu mesmo tinha em relação ao HIV. O vírus sempre foi muito estigmatizado, e poder tratar disso na tela, com verdade, foi libertador.

Sobre sua sexualidade

Massaro explicou que, apesar de ser um homem gay assumido, durante muitos anos evitou falar sobre sua orientação sexual por medo de prejudicar a carreira, mas afirmou que, embora nunca tenha escondido quem é, sentia necessidade de omitir detalhes da vida pessoal:

“Nunca necessariamente escondi a minha sexualidade, nem me furtei de viver nada, mas em um momento senti que estava precisando ser desonesto em minhas conversas. Ficava aquela coisa meio velada e foi me enchendo o saco. Decidi: não quero mais omitir, quero poder ter uma conversa sincera e ser acolhido.”

Apesar desse período de desconforto, Massaro revelou que sua orientação nunca o limitou na escolha de papéis. Segundo ele, a indústria mudou, e hoje existe mais espaço para atores LGBTQIAPN+ viverem personagens diversos:

“Ser assumidamente gay e poder viver personagens heterossexuais, disputando a Barbara Reis com Cauã Reymond e Paulo Lessa em Terra e Paixão, é um avanço enorme. Em quase 21 anos de carreira, falo abertamente da minha sexualidade há três. Significa que por 18 anos interpretei personagens heterossexuais e nunca foi uma questão. No fim das contas, não importa quem eu levo para cama, importa quem eu construo na tela.”

Além do trabalho na HBO, Johnny também faz parte da série Emergência Radioativa, que estreia em breve na Netflix, e do longa O Filho de Mil Homens, baseado na obra de Valter Hugo Mãe, que será exibido na Mostra de Cinema de São Paulo, em outubro.

Izabella Nicolau

