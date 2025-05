João Vítor Silva chega aos 29 anos; ator teve infância humilde em comunidade no Rio de Janeiro

No ar na Globo como Ronaldo em Garota do Momento, João Vítor Silva vem de família humilde e começou na televisão em programa infantil, aos 7 anos

No dia nove de maio, João Vítor Silva chega aos 29 anos. O ator, que atualmente está no ar na Globo como Ronaldo na novela Garota do Momento, teve uma infância humilde em comunidade no Rio de Janeiro. Filho de nordestinos, João é o caçula de dez irmãos e começou na televisão aos sete anos.

Inicio da carreira

Criado no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro, João é o caçula de dez irmãos, dos quais apenas oito estão vivos. A carreira que hoje cruza a teledramaturgia nacional se iniciou graças a uma madrinha improvável: uma cliente do salão de beleza onde sua irmã trabalhava. Impressionada com o talento vocal do menino, ela pagou uma agência para ele se inscrever — e um mês depois, João já estava na novela Kubanacan (2003).

Mas o reconhecimento veio de fato em 2004, quando ele assumiu o papel de Pedrinho no Sítio do Picapau Amarelo, substituindo César Cardadeiro (35). A nova versão do personagem foi ao ar ao lado de Isabelle Drummond (Emília), marcando a infância de uma geração.

Em entrevista à Julietta Magazine, João lembra com carinho daquele tempo: “Ao mesmo tempo em que eu estava fazendo a infância de algumas crianças, eu estava fazendo a minha infância acontecer".

Transformações em cena

Após deixar o Sítio, João mergulhou em novos desafios. Em Zuzu Angel (2006), interpretou o pequeno Stuart Angel, e no mesmo ano já surgia como Goiaba em Malhação, emendando também a vitória na primeira temporada da Dancinha dos Famosos. A passagem para a TV Record expandiu seu repertório, com papéis nas tramas intensas de Chamas da Vida e Poder Paralelo.

Seu retorno à Globo em 2015 consolidou seu amadurecimento artístico. Em Verdades Secretas, deu vida a Bruno Ticiano, jovem viciado em drogas e filho de um milionário desestruturado. A entrega ao papel foi tamanha que ele voltou à mesma personagem em 2021, na segunda temporada da trama, trazendo uma versão mais amarga e decadente de Bruno.

Mesmo confortável no drama, João nunca perdeu o desejo de se divertir em cena. “Quando recebi o Ronaldo lá atrás, achei que não pudesse fazer isso”, confessou a Julietta Magazine sobre seu personagem atual em Garota do Momento. Mas encontrou no publicitário ambicioso um caminho para brincar, rir e, sobretudo, fazer o público rir com ele. “Eu queria que ele ficasse engraçado para quem assiste”, explicou.

Reconhecimento além das novelas

Se na televisão aberta João Vítor cresceu aos olhos do grande público, foi no streaming e nas séries de prestígio que ele reforçou sua potência dramática. Desde 2018, integra o elenco da aclamada série Impuros, no papel do traficante Tabuada — personagem que atravessou todas as seis temporadas da produção, consolidando João como nome forte também nos thrillers urbanos.

O trabalho na série foi tão intenso quanto elogiado, abrindo portas para outros projetos ousados, como Sob Pressão, Os Últimos Dias de Gilda e, mais recentemente, Fim, adaptação da obra de Fernanda Torres (59).

Nos cinemas, seu rosto também se multiplicou: viveu Edson Trindade no filme Minha Fama de Mau (2019) e esteve em longas como Sala Escura, Aumenta que é Rock’n’Roll e O Agente Secreto.

Leia também: MC Cabelinho relembra cena em sua estreia no Globoplay: 'Mexeu muito comigo'