Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  João Silva resgata fotos ao lado de Faustão em dia especial: 'Celebro'
TV / Dia especial

João Silva resgata fotos ao lado de Faustão em dia especial: 'Celebro'

O apresentador João Silva resgatou cliques de sua trajetória, incluindo fotos ao lado do pai, o apresentador Fausto Silva, o Faustão

Juliana Dracz
Juliana Dracz

Publicado em 12/08/2025, às 07h03

João Silva
João Silva - Foto: Reprodução/Instagram

O apresentador João Silva usou as redes sociais nesta segunda-feira, 11, para celebrar uma data especial: o Dia da Televisão. Na publicação, resgatou cliques de sua trajetória, incluindo fotos ao lado do pai, o apresentador Fausto Silva, o Faustão.

"Hoje, no Dia da Televisão, celebro não só essa paixão que me trouxe até aqui, mas também um novo capítulo da minha história. Sou extremamente grato por cada passo dessa jornada que está só começando!", escreveu João.

Nos comentários, os fãs deixaram mensagens de apoio. "Muito sucesso pra você em sua nova jornada e em oração pela recuperação do seu pai", disse um. "Uma salva de palmas para o seu pai Faustão, um dos maiores comunicadores da televisão. Saúde e vida longa para ele", elogiou mais uma.

"Que o João tenha uma carreira brilhante como o seu pai, tão querido por todos os brasileiros. Desejo muito sucesso para o João e que o Faustão recupere sua saúde", falou outro. "Parabéns pela trajetória de sua carreira. Melhoras para o grande Fausto Silva", declarou outra pessoa.

Como está Faustão?

A publicação foi feita enquanto Faustão segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador foi hospitalizado em 21 de maio com um quadro de infecção bacteriana aguda acompanhada de sepse. Desde então, passou por um transplante de fígado na última quarta-feira, 6,  e, no dia seguinte, por um retransplante renal.

De acordo com informações do jornalista Flavio Ricco, do portal Leo Dias, o apresentador foi extubado no sábado, 9, e tem boas perspectivas de recuperação. Neste domingo, 10, ele celebrou o Dia dos Pais com a visita dos três filhos: Lara Silva, 26, fruto de um antigo relacionamento com Magda Colares; e João Silva, 21, e Rodrigo, 17.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

