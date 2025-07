João Silva fala sobre seu novo programa no SBT e revela se Faustão estará na estreia

O apresentador João Silva adiantou as novidades sobre o 'Programa do João', que já tem data definida para ir ao ar no SBT; saiba mais

João Silva está animado para a estreia do Programa do João, agora no SBT. O programa, que estreia na emissora no dia 9 de agosto após o Sabadou com Virginia, promete conquistar os públicos de todas as idades.

Durante a coletiva de imprensa da atração, que aconteceu na tarde desta quinta-feira, 31, o filho de Fausto Silva falou sobre o novo desafio e também deu spoiler sobre o programa, adiantando um convidado da estreia.

"É uma honra. Eu brinco que aqui eu tô entrando como um menino chegando no Real Madrid dos galácticos. Quem gosta de futebol lembra que montou um time. E aqui você vê que no entretenimento é só fera. Então, se pegar os nomes dos comunicadores aqui do SBT, para entender que o meu nome tá ali fazendo parte, um cara que está começando ali perto deles, é um orgulho danado", confessou o artista.

Ao lado do diretor Cris Gomes, João contou que o programa que vai comandar no SBT tem o intuito de se comunicar com as gerações mais velhas e mais novas, então ele acredita que além do público que assiste pela TV, também pode conquistar outras pessoas através de cortes que vão parar na internet.

"A gente tá aqui hoje na televisão, é o que eu amo fazer, a televisão aberta, ela tem esse entretenimento democrático, tem um entretenimento raiz, então podemos comunicar com o público mais velho, mas a audiência, que é do SBT também, do Programa do João, ela vai ser destrinchada em 1 minuto de corte, em 30 segundos de corte. Então eu falo que hoje em dia a audiência não é só quem assiste ao programa inteiro, é quem assiste o corte também, faz parte e consome o Programa do João", analisou, adiantando que um dos quadros se chama 'Duelo de Gerações, em que o 'time raiz' e o 'time Enzo' respondem perguntas sobre o universo um do outro.

A ida para o SBT

Antes de assinar contrato com o SBT, o apresentador estava na Band, e Cris Gomes revelou que eles que "convenceram" a emissora de que o programa era uma boa ideia. "Fomos eu e João que chegamos para convencer o SBT que ele era o cara da vez. A gente chegou e teve uma reunião com o Rinaldi [Faria], chegamos na mesa e falamos: 'O SBT tem essa característica de trazer o novo, de estar na frente'. Até pelos movimentos que a emissora tem feito estrategicamente. Quem está se movimentando em televisão aberta, acertando ou errando, é o SBT", pontuou o diretor.

João Silva também falou sobre a decisão de manter o nome Programa do João. "São vários motivos. Primeiro que o Programa do João é popular. O meu nome é João Silva, deve ser talvez o nome mais popular. Acho que ter o meu nome no título do programa é muito importante, até por conta mesmo que tem muitas pessoas gostam de mim e falam que adoram o programa e esquece que é João, é o filho do Faustão. Então, quanto mais a gente botar o João no nome mais as pessoas vão lembrar", explicou.

O que vai ter na estreia do Programa do João?

Ainda durante a coletiva, João Silva revelou que na estreia da atração ele vai conversar com o jogador de futebol Neymar Jr. O apresentador também disse que seu pai, Fausto Silva, não estará no primeiro programa que irá ao ar no SBT.

"Neymar confirmado, meu pai, no primeiro programa, eu não vou trazer ele . Ainda tem que convencer ele de me dar a entrevista, mas eu tenho certeza que ele vai dar em algum momento. Tem que convencer ele, meu pai é difícil dar entrevista", adiantou.

Para finalizar, João falou sobre o que o público pode esperar nesse novo projeto. "Eu estou muito dedicado. Vocês podem ter certeza que eu me esforçar para entregar o melhor programa possível. Vou ter uma escuta ativa da audiência e o que vocês tiverem sugestões também", finalizou.

