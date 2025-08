João Silva fala sobre gravação com Neymar: 'Generosidade incrível'

Prestes a estrear seu programa no SBT no próximo sábado, 9, João Silva dá detalhes sobre primeiros convidados da atração

Contando os dias para sua estreia no SBT, João Silva (21) não esconde a animação em ter um verdadeiro time de estrelas na exibição do primeiro Programa do João, no próximo sábado, 9, à meia-noite —que contará com a presença de Neymar Jr. (33) e mais convidados.

A gravação com o astro do esporte aconteceu no último sábado, 2, e, para João, não poderia ter sido melhor. "Achei uma generosidade incrível de abrir um espaço na agenda dele para receber a gente. É um nome gigantesco para a estreia, estou muito grato por ter essa oportunidade", afirma sobre Neymar , em entrevista à CARAS TV.

Além da presença ilustre, a estreia do programa terá nomes como os influenciadores Lucas Guimarães (31) e Gkay (32), além da jornalista e apresentadora Sonia Abrão (62). "Estou muito animado e ansioso. Ainda quero gravar com o Gusttavo Lima nas próximas semanas", adianta. "O time está bem forte."

A atração comandada por João será exibida logo após o programa Sabadou com Virginia. Em coletiva de impresa, em que a CARAS Brasil participou, o apresentador afirmou que pretende unir gerações e levar o legado do pai, Fausto Silva (75), através de seu trabalho.

"Quero ser o apresentador João Silva, filho do Faustão para sempre. Quanto mais eu puder levar a história dele para as próximas gerações, claro, com a minha personalidade", disse. "A televisão precisa simplificar, ser direta, didática. A gente está concorrendo com muita atenção. Então, Programa do João é um nome universal. Da classe A à classe Z vai conseguir falar, vai se identificar. Esse aqui é um João Silva que deu certo."

