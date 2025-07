João Silva celebra o ‘Pizza do João’ e antecipa momento especial com Muricy Ramalho

No 'Pizza do João', famosos encaram desafios inusitados enquanto cozinham e compartilham histórias pessoas e profissionais com João Silva

João Silva acertou em cheio ao unir duas paixões nacionais em seu novo projeto: boa conversa e pizza. No Pizza do João, exibido às quintas-feiras no canal Like+ no YouTube, o apresentador recebe convidados famosos que compartilham histórias, dão risada e até se emocionam. Eles também colocam a mão na massa e preparam uma pizza - após terem apenas 30 segundos para escolher os ingredientes.

Em entrevista à CARAS Brasil, João falou sobre essa nova fase da carreira: “Foi maravilhoso poder mostrar um outro lado meu nas redes sociais, nesse formato. A pizza traz esse segredo de não ser só uma comida… Ela é justamente dividida em oito pedaços para que você possa compartilhar com outras pessoas. E o que vale, no final, é a resenha.”

Assim como desafia seus convidados com apenas 30 segundos, João também topou o desafio e usou esse tempo para definir a própria carreira com ingredientes de pizza. “Começaria com a mussarela e o pecorino. A mistura do tradicional com o diferente, o novo. Além disso, eu diria também que seria calabresa. Cada corte, cada pedaço cortado é um tijolinho novo que vamos construindo. Acho que esses ingredientes descreveriam a minha carreira.”

Caixa surpresa reserva momento emocionante

No início de cada episódio, o convidado escolhe entre duas caixas-surpresa de pizza, que trazem desafios a serem cumpridos no final do programa. Luciana Gimenez, por exemplo, precisou ligar para um amigo famoso e dizer que havia sido chamada para uma viagem espacial. Cariúcha respondeu se sua treta com Leo Dias foi espontânea ou roteirizada. Já Nicole Bahls teve que rankear as três melhores pessoas com quem já ficou.

Embora os desafios tenham rendido boas risadas até agora, João adiantou que um dos próximos episódios trará um momento de emoção. “A caixa surpresa tem um momento muito especial, uma ligação para uma pessoa maravilhosa, especial… Que o Muricy Ramalho teve que fazer no desafio”, contou.

Além dos nomes já citados, a influenciadora Cela Lopes também participará da atração. O apresentador ainda confirmou que novos convidados já estão garantidos para a segunda temporada do programa.