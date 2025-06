Jessika Alves fala sobre sucesso relâmpago e bastidores da série mais vista da semana

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Jéssica Alves fala sobre A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário e revela bastidores

A atriz Jessika Alves dá um passo ousado em sua carreira ao protagonizar A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário, a primeira série nacional gravada inteiramente no formato vertical, disponível na plataforma ReelShort. No papel da doce e determinada Nathália Queiroz, a artista mergulha em um projeto inovador que une agilidade, emoção e consumo direto em qualquer lugar.

"Eu fico feliz de fazer parte de algo novo", afirma Jéssica, ao relembrar como surgiu o convite, em entrevista à CARAS Brasil. A proposta chegou logo após as gravações de Reis, novela da Record na qual atuou nas duas últimas temporadas.

Em meio ao Carnaval, enquanto o Brasil festejava na Sapucaí, ela trocava o samba pelos estudos de uma nova personagem: "Esse ano, enquanto todos estavam na Sapucaí, eu estava fazendo o que mais amo: trabalhando, mergulhada no estudo de uma nova personagem".

A rápida preparação não impediu que a atriz entregasse uma interpretação sensível e cativante de Nathália, uma jovem que amadurece ao longo da trama, sem perder sua essência generosa. "A Nathália é uma menina doce, sonhadora e justa. Mesmo sendo a típica heroína, ela não é bobinha. Vai atrás do que precisa e não tem medo do trabalho ou de se sacrificar para isso", destaca Jéssica.

A conexão emocional com a personagem foi fortalecida por um laço que atravessa o roteiro e a vida real: a relação com a mãe. "Ela tem um propósito muito forte que é ajudar a mãe. Entender essa motivação não foi difícil para mim, pois também tenho uma ligação muito forte com a minha mãe."

Sobre o formato inovador, Jéssica demonstra entusiasmo com as possibilidades que a verticalidade do conteúdo oferece. "Quando soube do projeto, eu não estava familiarizada com esse tipo de conteúdo, então foi uma aposta que deu muito certo! Acredito que esse é um novo mercado que está chegando no Brasil e tem tudo para crescer", explica, destacando a praticidade do consumo mobile.

Com mais de 100 milhões de visualizações em apenas três dias, a série já se mostra um marco no streaming nacional. O sucesso não surpreende a atriz, que enxerga nas séries verticais uma nova fronteira para a ficção. "Acredito que público e demanda para essas produções já existem, isso é um fato. É apenas uma questão de tempo até aumentarmos as produções", projeta.

VEJA OUTRAS NOTÍCIAS NO INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: