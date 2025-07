Jeniffer Nascimento confirma fim do casamento: ‘Entendemos’

Jeniffer Nascimento fala sobre a sua nova configuração familiar após se separar do ator Jean Amorim, com quem teve uma filha

Protagonista da novela Êta Mundo Melhor!, da Globo, a atriz Jeniffer Nascimento está solteira novamente. Ela confirmou a sua separação do ator Jean Amorim, com quem teve uma filha, Lara, de 1 ano e 7 meses.

Em entrevista no Jornal Extra, a artista contou que o fim do casamento aconteceu há cerca de 5 meses e os dois estão vivendo em cidades diferentes. Ele está em São Paulo e ela vive no Rio de Janeiro por causa das gravações da novela.

"Jean é um superpai, sempre foi. Há uns cinco meses, nosso relacionamento passou por uma transformação: entendemos que o nosso ciclo enquanto casal tinha se encerrado. Ainda somos muito amigos, nos damos muito bem. Ele mora em São Paulo e vem ao Rio ver Laroca a cada duas semanas. Ela fica grudada nele! Eles se falam todo dia pelo celular, e eu sou muito feliz por Jean ser o pai da minha filha. Ele esteve em muitos momentos importantes da minha vida, a gente construiu uma história bonita juntos", disse ela.

Apesar da separação, os dois seguem amigos em prol da filha. "Prezamos pela família e por Lara ter uma infância incrível. Mesmo após separados, já saímos com ela para o zoológico, para o teatro, e tiramos foto em família, porque, independentemente de não sermos mais um casal, a família sempre vai existir. São 11 anos de história, então deu muito certo!", afirmou.

Jeniffer Nascimento faz rara aparição com a filha em evento

A atriz Jeniffer Nascimento aproveitou a manhã deste sábado, 12, para prestigiar uma sessão de cinema com a filha, Lara, de 1 ano. A artista levou a herdeira para conferir a exibição do filme Os Smurfs em um cinema na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

A garotinha apareceu fofíssima com um look azul enquanto posava para as fotos no colo da mãe coruja.

Vale lembrar que Jeniffer é uma das protagonistas da novela Êta Mundo Melhor!, da Globo, na qual interpreta a cantora de rádio Dita. Em breve, a personagem Dita vai se apaixonar por Candinho (Sergio Guizé) e eles vão formar o novo casal da trama das 6.

Jeniffer Nascimento e a filha, Lara - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Leia também: Filha de Jeniffer Nascimento surge sorridente em foto com a mãe