Ivo Holanda completa 90 anos e revela que não vai parar de trabalhar: 'Orgulho'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Ivo Holanda fala sobre carreira, hobbies e desejo de levar humor a mais pessoas com suas pegadinhas

O "rei das pegadinhas"Ivo Holanda completa 90 anos neste domingo (22). A frente de diversas câmeras escondidas, o humorista receberá uma homenagem no Programa Silvio SantosCom Patrícia Abravanel. Em conversa exclusiva com a CARAS Brasil, ele revelou que não pretende parar de trabalhar, além de pontuar o que mudou no formato ao longo dos anos.

Na ativa há 45 anos fazendo as mais diversas produções humorísticas no SBT, Ivo revela que adaptou algumas situações e participa das mais inéditas, geralmente as que envolvem filmes de Hollywood, além de falar sobre as limitações que o tempo trouxe: " O que muda é a questão da idade. Já não posso correr como antes; muitas pessoas me reconhecem na rua, então preciso estar mais disfarçado nas pegadinhas. As Câmeras Escondidas continuam fazendo os formatos clássicos que eu interpretava, mas com outros atores. Eu não posso provocar as pessoas como antigamente, para não apanhar. Nas gravações em que eu interpreto, há uma adaptação por conta da idade. Geralmente, são as pegadinhas inéditas e em parceria com produtoras de filmes de Hollywood. Foi só uma adaptação. A essência das Câmeras Escondidas continua ."

Holandatambém falou que, fora das câmeras, amar fazer mágica, cuidar dos netos e cantar por toda a casa. Questionado sobre o título de "rei das pegadinhas", ele afirma que leva com muito orgulho e afirma que não quer parar de trabalhar: "Sinto muito orgulho de ter este título. Fico feliz sabendo que sou referência para tantos humoristas. Fico feliz por ter a capacidade de fazer pegadinhas e levar humor às pessoas. Nunca pensei e não quero parar de trabalhar. Enquanto eu tiver força e saúde, vou continuar trabalhando. Desejo sempre continuar com muita saúde e disposição para tudo nesta vida."

Por fim, ele deixa um recado especial ao público: "Agradeço ao público que me acompanha há anos em todas as minhas aventuras. Foram muitos momentos de diversão e emoção que pude compartilhar com os fãs. Fico contente pelo reconhecimento, carinho e homenagem de todas as gerações e, principalmente, por estar bem para ver tudo isso. S ão muitos anos de vida, muitos anos de carreira, e o amor continua nessa trajetória longeva. Ao povo que me acompanha durante todos esses anos, que cada um de vocês seja muito feliz e conquiste sempre seus sonhos. Sonhar é bom; conquistar é melhor ainda."

