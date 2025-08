Isis Valverde relembra últimos momentos com o pai: 'Parece que ele sabia'

A atriz Isis Valverde abriu o coração ao relembrar memórias do pai, Rubens Valverde, que morreu aos 65 anos, em 2020, após sofrer um infarto

A atriz Isis Valverdeabriu o coração ao relembrar memórias do pai, Rubens Valverde, que morreu em janeiro de 2020, aos 65 anos, após sofrer um infarto. Convidada do 'Conversa com Bial' desta sexta-feira, 1º, ela compartilhou um dos últimos momentos ao lado dele.

“Antes de ele morrer, nós estávamos sentados na parte de fora lá de casa, como costumávamos fazer. Ele olhou tudo o que construí e falou: ‘É, agora eu posso ir embora. Você está bem, não precisa mais de mim’. E se foi. Parece que ele sabia...”, contou ela, conforme divulgado pelo jornal Extra.

Durante a conversa, a atriz relembrou momentos marcantes de sua trajetória pessoal e profissional. Ao falar sobre o início da carreira, contou que precisou enfrentar a resistência inicial dos pais para seguir a profissão de atriz. “Não é que meu pai odiava a ideia de eu ser atriz. Ele me apoiava em tudo, incondicionalmente, mas queria que eu tivesse segurança", contou.

Isis Valverde revela sensação esquisita com o pai falecido

Recentemente, Isis Valverde revelou uma sensação esquisita que teve com o pai. Em seu desabafo, ela contou que se esqueceu por alguns momentos da partida de Rubens e que o sentiu bem perto dela.

"Hoje acordei com uma sensação de ter você aqui, pertinho, não me lembrava que tinha partido. Peguei o celular, procurei seu nome na agenda e me deu um estalo! Ele partiu! Não sei o motivo de ter me esquecido, mas me aqueceu o peito e me deixou mais segura por instantes, esses mesmos instantes que me estrangularam o peito quando me lembrei do dia que você se foi", contou.

"Estranha mania de ter fé na vida, você era assim e me ensinou a ser também! Queria ter te ligado, conversado, escutado seus conselhos, confesso que estou mesmo precisando deles e no final da ligação que sempre terminava com uma gargalhada, queria ter te falado te amo! Eu te amo, pai, a saudade hoje me visitou pela manhã", compartilhou com os internautas.

