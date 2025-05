Isadora Cruz enaltece suas origens: ‘Autenticidade em ser nordestina’

A atriz Isadora Cruz é a nova estrela da abertura do Fantástico, da Globo, e recebeu o programa de TV em sua cidade natal para falar de sua trajetória

A atriz Isadora Cruz recebeu a equipe do Fantástico, da Globo, em João Pessoa, Paraíba, sua terra natal, para celebrar o seu trabalho na abertura da atração. Ela é o novo rosto que sai da piscina na abertura em celebração aos 60 anos da Globo.

Na reportagem, Isadora conversou com a repórter Ana Carolina Raimundi sobre sua trajetória de vida e revelou um pouco sobre sua personalidade.

"A minha maior força está na minha autenticidade em ser nordestina. E esse é o meu maior propósito. É trazer as minhas raízes para o mundo, é poder dividir quem eu sou. E ter vocês aqui, nesse berço, é um sonho para mim. Parece que eu estou sonhando acordada", disse ela.

A entrevista vai ao ar no próximo domingo, 4.

A participação de Isadora Cruz na abertura do Fantástico

Para celebrar os 60 anos da TV Globo, o programa Fantástico ganhará uma nova abertura. O vídeo já foi gravado e é estrelado pela atriz Isadora Cruz, que interpreta a Roxelle na novela Volta Por Cima. Inclusive, a nova versão foi inspirada na abertura clássica da mulher saindo da água, que foi feita por Isadora Ribeiro em 1987.

A nova abertura foi gravada no estúdio virtual dos Estúdios Globo e a música foi gravada por uma orquestra com 23 elementos de corda diferentes. Na cena, Isadora Cruz sai da água com o objetivo de representar o renascimento, iluminar a potência feminina e a reconstrução do mundo a partir dela.

"É um presente poder representar isso e mostrar um olhar para o futuro, fazendo uma releitura para o que está por vir. O futuro do olhar da sociedade para a mulher, para a beleza, que vai além da imagem, do corpo, e enaltece o poder feminino dando origem à vida a partir da mulher. A saída da água tem esse simbolismo, representa o renascimento", disse a atriz.

Isadora Cruz na abertura do Fantástico - Foto: Globo / Estevam Avellar