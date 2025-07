Irmã de Patricia Poeta toma decisão sobre dinheiro de prêmio do programa ‘Acerte ou Caia’

Irmã de Patricia Poeta, a apresentadora Paloma Poeta anunciou o que vai fazer com o prêmio em dinheiro do programa 'Acerte ou Caia', da Record

A apresentadora Paloma Poeta, que é irmã de Patricia Poeta, venceu o programa Acerte ou Caia, da Record, e levou para casa um prêmio em dinheiro. Inclusive, ela já decidiu o que vai fazer com o valor.

Poeta conquistou o prêmio de R$ 23.001 ao participar da atração , que foi ao ar no último final de semana. Agora, ela contou que vai doar uma parte do dinheiro para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul , que é seu estado natal.

"Vou mandar uma parte para o Rio Grande do Sul. Eu tenho ajudado desde as enchentes no ano passado. Eu não ajudo mensalmente, mas volta e meia, eu pergunto para amigos que ainda moram lá como está a situação e vou ajudando. Então, uma parte do dinheiro, com certeza, vai para isso", disse ela ao R7.

Além disso, Paloma contou como foi a experiência de participar do desafio na TV. "Estava muito nervosa, quem me ajudou foi o João Kleber, ele ficou do meu lado e dava muita risada de mim, mas ele falou: ‘Fica tranquila, vai dar tudo certo'. O pensamento era: ‘não quero passar vergonha’, não quero pagar mico aqui. Se der para não cair na primeira, está tudo certo!", brincou.

Atualmente, Paloma Poeta comanda o telejornal Fala Brasil, da Record.

Homenagem de Patricia Poeta para a irmã

Patrícia Poeta usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que sua irmã caçula, Paloma Poeta, completou 32 anos nesta quinta-feira, 10, e ela fez questão de homenageá-la.

Em seu perfil oficial, a apresentadora do programa Encontro, da TV Globo, compartilhou uma foto em que aparece abraçada com a irmã, que comanda o jornal Fala Brasil, da Record TV, e escreveu uma mensagem especial.

"O que dizer sobre você, aniversariante do dia?!! Piti, @palomapoeta, você é minha irmã, minha amigona, filha… É tudo junto e misturado. Ahhh… e, às vezes, é "mãezona" também - mesmo 16 anos mais nova. Love you, mana!! Um novo ciclo lindo pra você!", disse Patrícia. "Ps: enquanto eu estiver de férias, não vai ficar com saudades da sua irmã favorita, hein?!", brincou a apresentadora.

Nos comentários, Paloma deixou uma mensagem de agradecimento. "Sou muito abençoada por ter você como irmã!!! Te amo! Obrigada por tudo", escreveu a apresentadora.