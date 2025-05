Íris Abravanel ficará longe das novelas do SBT por um tempo, diz filha

Depois de A Caverna Encantada, a autora Íris Abravanel passará um período longe dos roteiros de novelas no SBT

A autora Íris Abravanel ficará um tempo longe das novelas do SBT. Nesta quinta-feira, 15, a filha dela, Daniela Beyruti, contou que a mãe vai tirar um tempo para digerir tudo o que aconteceu em sua vida nos últimos tempos antes de retomar um projeto como autora de novelas.

“A gente deu um tempo para ela poder digerir tudo e poder voltar a escrever. Então a gente provavelmente vai ter, depois da Caverna, alguma coisa para cobrir esse espaço até a gente começar a próxima produção”, disse ela, segundo o site Contigo!, citando a atual novela A Caverna Encantada, que é a trama infantil do SBT.

Além disso, Daniela contou que mudaram o slogan do SBT neste ano enquanto superam o luto pela morte de Silvio Santos, que faleceu em 2024. "Somos a TV mais feliz do Brasil, graças a Deus. Mas eu não consegui colocar esse slogan, esse ano, porque eu acho que ainda tem uma dorzinha no nosso coração de luto do nosso fundador. Então a gente falou ‘vamos ser a TV mais querida do Brasil’, e isso eu acho que combina com a gente. Então a gente é a TV mais querida do Brasil", disse ela.

Como Silvio Santos conheceu Íris Abravanel?

Em uma entrevista recente ao programa The Noite, do SBT, Íris Abravanel relembrou como conheceu o seu marido, Silvio Santos. Ela disse que tinha apenas 19 anos de idade quando conheceu o apresentador.

Iris contou que conheceu Silvio Santos em uma praia no Guarujá, litoral de São Paulo, onde só dá para chegar de barco. “Eu estava na praia. De repente, chega um barco lá e ele desce. Branquelo! Branco, branco, transparente. Ele parecia uma lombriga, branquinho e grande. Eu tinha 19 anos, faz muito tempo que eu o conheço”, disse ela.

Então, ela relembrou quando seu pai descobriu o romance da filha. “Quando meu pai soube, ele ficou três dias de cama. Ele ficou louco, dava choco na parede. Ele dizia: ‘Eu achava que minha filha era inteligente, mas você é uma burra, você se envolveu com homem de televisão. Ele ficou louco e queria matar o Silvio”, afirmou.

E o pai dela aceitou o namoro depois que teve uma conversa com o genro. "O Silvio chamou meu pai para conversar e o meu pai voltou e falou: ‘Não tem jeito, ele lembra do dia que te conheceu, falou que você gosta muito da família’. Meu pai chegou apaixonado”, brincou ela. Eles se casaram em 1981.