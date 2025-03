Internacional! Vanessa Giácomo fará novela em Portugal

A atriz Vanessa Giácomo está pronta para sua carreira internacional e já está confirmada em uma novela de Portugal. Saiba mais!

Ao que tudo indica, Vanessa Giácomo está pronta para sua carreira internacional. A atriz foi convidada para ser a grande vilã de uma novela de Portugal, ainda sem título, que será exibida pela SIC, uma dos maiores emissoras de televisão do país.

O convite veio do diretor geral de Entretenimento e diretor de Programas do canal, Daniel Oliveira. "Quando Daniel veio falar comigo, eu fiquei super lisonjeada. Depois disso eu tive acesso à sinopse e a mais detalhes sobre a minha personagem. Foi quando me apaixonei e decidi aceitar essa oportunidade e todos os desafios que a cercam, como passar essa temporada fora do país e fazer novela em Portugal", disse a famosa.

Em suas redes sociais, a artista fez questão de agradecer pela oportunidade. "Fui convidada pela SIC e pelo Daniel para fazer uma novela aí em Portugal. Vai ser uma experiência incrível, eu tenho grandes amigos aí. Eu amo Portugal e eu estou muito feliz", afirmou.

Vanessa não pretende deixar o Brasil e se mudar para Portugal. Ela só ficará no país no período das gravações, que se iniciam em abril. Recentemente, Vanessa fez uma participação como a Cléo em Beleza Fatal, novela exibida pelo Max.

Beleza Fatal

Vanessa Giácomo acaba presa injustamente em Beleza Fatal, a primeira novela da Max para o streaming. Intérprete de Cléo, ela contou que essa virada na história da sua personagem é apenas um dos atrativos da trama.

Em entrevista coletiva, com participação da CARAS Brasil, a atriz opinou sobre a fórmula do sucesso em produções de dramaturgia e falou da sua expectativa para o termômetro das pessoas com a disponibilização dos novos blocos de capítulos.

"Acho que a novela sempre tem um sabor especial com o brasileiro. As pessoas gostam de uma boa novela, as pessoas assistem, acompanham, umas mais, outras mais ou menos, outras menos, é normal. E eu acho que essa novela aqui, ela tem todos os elementos para fazer um grande sucesso", afirmou.

"Ainda que a gente não tenha fórmula de sucesso, ninguém tem. É muito difícil a gente saber o que funciona, o que não funciona, até como ator mesmo, o que agrada, o que não agrada. Mas eu acho que o que me convence como enredo, como novela, é essa aqui, Beleza Fatal. E o Raphael Montes [autor] só fez isso muito bem, ele pega isso, eu acho que ele traz essa coisa da vingança, ele traz isso que deixa a gente com aquela ansiedade de assistir o próximo capítulo, eu acho que é isso que pega", complementou.

