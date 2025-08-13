CARAS Brasil
  2. Conversa com amiga de Vale Tudo fez ator aceitar convite de última hora para a Dança dos Famosos
TV / COMPETIÇÃO

Conversa com amiga de Vale Tudo fez ator aceitar convite de última hora para a Dança dos Famosos

Lucas Leto, o Sardinha de Vale Tudo, entrou na Dança dos Famosos 2025 no lugar de MC Livinho e contou que aceitou o desafio por incentivo de uma amiga

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 13/08/2025, às 13h41 - Atualizado às 14h22

Lucas Leto
Lucas Leto - Foto: Reprodução/Instagram

O ator Lucas Leto, que faz o Sardinha na novela Vale Tudo, da Globo, foi escolhido para substituir  MC Livinho na Dança dos Famosos 2025, que deixou o quadro por orientação médica. Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, nesta quarta-feira, 13, o artista contou que aceitou o desafio graças ao incentivo de  Alice Wegmann , que vive Solange no remake da Globo.

"Quando me chamaram, eu já teria que começar a ensaiar no dia seguinte. Eu falei: "Gente, eu não sei se vou dar conta". Fiquei com muito medo e na dúvida se eu aceitava ou não. Então, liguei para a Alice Wegmann , e ela falou assim: "Você não é louco, você vai fazer, sim. Você vai aceitar porque vai ser ótimo para você, você está num momento ótimo, o personagem na novela está bombando".

E continuou contando: "Ela me deu a maior força. Aquela conversa mudou a minha cabeça, então, resolvi aceitar. A minha rotina mudou completamente agora, porque eu tenho dois grandes compromissos dentro da Globo".

Ele relatou ainda como adequou sua rotina para enfrentar a nova rotina de trabalho. "Agora eu durmo muito cedo, às 21h, para dar conta de tudo. Na semana passada (antes da estreia), eu não comi muito bem. Então já percebi que perdi um quilo e meio de lá para cá".

E falou sobre sua experiência com a dança. "Eu nunca fui um ótimo dançarino. Sempre amei atuar e cantar, mas sempre tive medo de dançar. Nunca me senti seguro, por isso que eu nunca estava na linha de frente nos espetáculos. Meu maior desafio hoje é entender que meu corpo pode dançar bem e que eu posso estar na frente também".

Quem é Lucas Leto?

Com apenas 25 anos, o ator Lucas Leto já acumula projetos importantes em seu portfólio. Após chegar ao Rio de Janeiro vindo de Salvador, ele estreou no teatro e logo se destacou, recebendo convite para integrar o elenco de sua primeira novela na Globo, Bom Sucesso. Em seguida, Lucas enfrentou um novo desafio ao interpretar Marcelo em Pantanal.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

