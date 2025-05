Ilze Scamparini: Numerologia revela detalhe da personalidade da repórter

Após a repercussão da postura de Ilze Scamparini com William Bonner no Jornal Nacional, uma especialista em numerologia fez análise sobre a repórter

Os nomes de Ilze Scamparini e William Bonner deram o que falar na internet nesta semana por causa de um momento deles no Jornal Nacional, da Globo. Os internautas apontaram que a repórter teria ficado desconfortável quando o apresentador tentou abraçá-la. Logo depois, os dois se pronunciaram e contaram que Ilze estava com um problema no joelho que causa dor, por isso ela não o abraçou. Agora, uma especialista em numerologia explicou o que os números dizem sobre a personalidade de Scamparini.

A especialista em numerologia Aparecida Liberato fez uma análise sobre o nome de Ilze Scamparini. Em seu estudo, ela viu que a repórter tem o número 7 em seu nome de batismo e isso influencia sua personalidade.

"O desconforto muito evidente da jornalista Ilze Scamparini durante uma transmissão ao vivo diretamente do Vaticano na TV Globo, é facilmente explicada pela numerologia. Ela evitou contato visual e físico, afastando-se de seu colega William Bonner, durante a transmissão. Em seu nome de nascimento, Ilze Lia Scamparini, mais especificamente na soma das consoantes, aparece o número 43, que é igual a 7. Esse número informa a maneira como ela reage aos estímulos externos, principalmente os inesperados. O 7, nessa posição, carrega características que fazem com que a pessoa seja muito reservada e se incomode com qualquer manifestação de sentimentos ou intimidades”, disse ela.

E completou: "A pessoa 7 é, por vezes, antissocial, tem dificuldades em expressas sentimentos e emoções e mostra distanciamento, preza por sua privacidade e não gosta de dividir seu espaço com os outros. Fazendo as matérias jornalísticas sempre do seu telhado, ela garante a privacidade que tanto preza. Por outro lado, o 7 traz grande intuição, tem domínio pleno quando são ativados o seu lado analítico e o entendimento pela lógica”.

A declaração de Ilze Scamparini

A repórter Ilze Scamparini se pronunciou sobre os rumores de ‘climão' com William Bonner no Jornal Nacional, da Globo. Depois da declaração ao vivo do apresentador no telejornal, ela gravou um vídeo nas redes sociais para confirmar que está com uma lesão no joelho e explicou o seu gesto ao negar o abraço do colega ao vivo.

"Estou aqui para agradecer as palavras do Bonner de ontem, depois da minha matéria no JN. Obrigada Bonner por ter também compreendido a minha situação. Essa limitação física nesse momento da minha vida em que estou com essa lesão no joelho, uma lesão meio chata realmente, tendo que ficar com a perna dura ali. E quando você me tocou, eu não podia girar com medo de torcer novamente o joelho, entrei um pouquinho em pânico”, disse ela.

E completou: "Mas graças a Deus que a gente deu bem o recado. E agradeço a presença de vocês aqui, a todos, porque televisão é assim, você faz em equipe e cada um dá sua contribuição. Bonner, e você não me escapa, não. Dessa vez não deu, mas eu fico devendo o abraço para você, por quem eu tenho muito carinho e espero encontrar muito brevemente”.

