Ilze Scamparini explica situação com Bonner: ‘Entrei um pouco em pânico’

Após rumores de desconforto no Jornal Nacional com William Bonner, Ilze Scamparini explica o motivo de sua postura e faz agradecimento para o apresentador

A repórter Ilze Scamparini se pronunciou sobre os rumores de ‘climão' com William Bonner no Jornal Nacional, da Globo. Depois da declaração ao vivo do apresentador no telejornal, ela gravou um vídeo nas redes sociais para confirmar que está com uma lesão no joelho e explicou o seu gesto ao negar o abraço do colega ao vivo.

"Estou aqui para agradecer as palavras do Bonner de ontem, depois da minha matéria no JN. Obrigada Bonner por ter também compreendido a minha situação. Essa limitação física nesse momento da minha vida em que estou com essa lesão no joelho, uma lesão meio chata realmente, tendo que ficar com a perna dura ali. E quando você me tocou, eu não podia girar com medo de torcer novamente o joelho, entrei um pouquinho em pânico”, disse ela.

E completou: "Mas graças a Deus que a gente deu bem o recado. E agradeço a presença de vocês aqui, a todos, porque televisão é assim, você faz em equipe e cada um dá sua contribuição. Bonner, e você não me escapa, não. Dessa vez não deu, mas eu fico devendo o abraço para você, por quem eu tenho muito carinho e espero encontrar muito brevemente”.

O que Bonner falou sobre Ilze?

No Jornal Nacional de quinta-feira, 8, William Bonner contou sobre a lesão de Ilze Scamparini e fez elogios para ela. "Eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez a ela pela demonstração de profissionalismo que deu ontem aqui comigo. Que mesmo enfrentando um tratamento longo, doloroso, de uma lesão no joelho, a Ilze ficou com a gente até o fim do JN. Enfrentando também um frio de 14º e ela não estava com este meu casaco espetacular que já tem 20 anos. Ela não estava de casaco. E isso só faz aumentar a nossa admiração por essa colega e pela forma como ela exerce a nossa profissão”, afirmou.

Entenda os rumores de ‘climão'

Na noite de quarta-feira, 7, William Bonner e Ilze Scamparini apareceram juntos no Jornal Nacional direto do Vaticano. Porém, os telespectadores perceberam um certo desconforto dela em estar ali e também com um gesto do colega. O público percebeu quando Bonner tentou se aproximar fisicamente de Ilze e colocar a mão no ombro dela, mas ela se esquivou e deu ‘boa noite’ para os telespectadores.

Então, os rumores sobre o motivo do desconforto dela tomaram conta da internet. De acordo com o colunista Valmir Moratelli, do site Veja, Ilze estava desconfortável porque não gostou de uma piada de Bonner. No dia anterior, ele disse na TV que a repórter iria ‘descer do telhado’ para participar do JN com ele. Esta foi uma referência ao cenário em que ela costuma aparecer em suas reportagens na Globo.

No entanto, uma fonte do colunista disse que Ilze não gostou deste comentário de Bonner porque ela adora entrevistar as pessoas na rua e não fica apenas no ‘telhado’. Então, a fonte de Moratelli definiu que Ilze entendeu a piada de Bonner como desnecessária.

Outra versão veio pelo Portal Leo Dias, que apurou que Ilze parecia desconfortável porque teria dificuldades para enxergar o teleprompter (que é o aparelho para ler as notícias) e também porque ela é tímida e ficou parecendo que era um distanciamento, mas era apenas timidez.

