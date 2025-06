Humorista sai da Record de ambulância após queda no 'Acerte ou Caia'

O humorista Bolachinha precisou ser levado ao hospital após cair no buraco durante a gravação do programa 'Acerte ou Caia', da Record

O humorista Bolachinha, sucesso no Ceará, precisou sair de ambulância da Record TV após um acidente durante a gravação do programa Acerte ou Caia.

Segundo o portal LeoDias, Bolachinha, cujo nome verdadeiro é Paulo Sérgio Miranda de Barros, estava muito nervoso durante sua participação e acertou apenas uma pergunta feita pelo apresentador Tom Cavalcante.

Ao cair no buraco, todos no estúdio ouviram os gritos de dor do humorista, deixando todos em desespero. A gravação foi imediatamente interrompida e ele foi prontamente socorrido.

Além de Bolachinha, estavam no programa a dupla sertaneja Marlon e Maicon, o cantor The Black, a ex-BBB Lumena e outros famosos.

Sergio Aguiar revela motivo para ter saído da Record

O apresentador e jornalista Sergio Aguiar saiu da Record nesta última sexta-feira, 13, após 6 anos de trabalho. Na emissora, ele apresentou vários projetos, como o Jornal da Record, Domingo Espetacular e Fala Brasil. Em um post nas redes sociais, ele revelou o motivo para seu contrato ter sido encerrado.

"Para quem se pergunta por que estou deixando a emissora? A versão oficial é de que eu seria sofisticado demais para um novo Jornal da Record. Chegou a hora de dizer adeus, Record!! O fim de uma relação nunca é fácil!! Com a Globo, o casamento foi de 22 anos!! Na Record durou menos, quase 6. Nem por isso, foi menos intenso!! Apresentei os principais jornais da emissora: Fala Brasil, Domingo Espetacular e Jornal da Record. Uma experiência em tv aberta que faltava para minha carreira de quase 35 anos de jornalismo!! Deixo a Record com a certeza de que fiz o meu melhor e que estes trabalhos ajudaram a enriquecer minha trajetória profissional. Dividi bancada com parceiras incríveis, que viraram amigas!! Conheci profissionais maravilhosos na redação e vários deles também viraram amigos!! (...)", disse ele. Veja o relato completo!

