Humorista do SBT, Madruguinha do Brasil morre aos 62 anos

Integrante do 'The Noite', do SBT, o humorista Madruguinha do Brasil faleceu na sexta-feira, 9; emissora prestará homenagem ao artista

O humorista Jailson da Silva, mais conhecido como Madruguinha do Brasil, faleceu na noite de sexta-feira, 9, aos 62 anos, vítima de um infarto fulminante . A notícia foi divulgada pelos administradores de suas redes sociais.

O artista participava do 'The Noite', exibido no SBT, como sósia do personagem Seu Madruga, do seriado 'Chaves'. O perfil oficial da atração publicou uma nota lamentando a morte do humorista e informou que uma homenagem a ele será realizada no próximo programa.

"Infelizmente a família The Noite vem comunicar que o convidado frequente do Roda Solta, Madruguinha do Brasil, nos deixou nesta madrugada. Ele era uma figura querida pelo público e por toda equipe. As devidas homenagens ao nosso amigo e mais informações sobre o falecimento, vocês acompanharão no programa desta segunda-feira", diz a postagem.

Danilo Gentili, apresentador do programa, também prestou uma homenagem ao colega de trabalho. Em seu perfil oficial, o comunicador publicou uma sequência de fotos de uma das participações de Jailson da Silva no 'The Noite' e lamentou a partida do amigo.

"Chateado hoje aqui. Nos divertimos muito juntos. Obrigado pelos bons momentos. Vai com Deus, Madruguinha", escreveu Danilo na legenda da publicação.

A carreira de Madruguinha do Brasil

Conhecido popularmente como 'Madruguinha do Brasil', Jailson da Silva ganhou notoriedade como sósia de Seu Madruga, do seriado 'Chaves'. O humorista transformou a semelhança com o personagem em uma carreira artística e conquistou uma base de fãs nas redes sociais.

Sua popularidade aumentou significativamente após suas participações no quadro 'Roda Solta', do 'The Noite'. Na atração, Jailson fazia interações divertidas com o apresentador, Danilo Gentili, e os demais membros do elenco do programa.

SBT lamenta morte de humorista

Além de Danilo Gentili e outros famosos, o SBT também publicou uma nota de pesar informando a morte de Jailson da Silva.

"O SBT lamenta profundamente o falecimento, na madrugada de hoje (dia 10), do humorista Madruguinha do Brasil, colaborador frequente do quadro Roda Solta, no programa 'The Noite' com Danilo Gentili. Na próxima segunda-feira, 12 de maio, o programa prestará uma merecida homenagem a essa figura tão querida pelo público, pela equipe do 'The Noite' e por todos do SBT", declarou a emissora.

