Humorista atualiza estado de saúde após se machucar durante gravação na Record

O humorista Bolachinha, sucesso no Ceará, atualizou seu estado de saúde após um acidente durante a gravação de um programa na Record TV

O humorista Bolachinha, sucesso no Ceará, atualizou seu estado de saúde após um acidente durante a gravação do programa do apresentador Tom Cavalcante na Record TV, nesta segunda-feira, 16. Em uma publicação nas redes sociais, ele contou como está se sentindo e deu detalhes do que aconteceu.

“Fala galera, meus fãs de todo o Brasil. Eu estou bem graças a Deus, e graças a equipe da Rede Record de Televisão que me deu assistência imediatamente. Eu caí sentado, não tinha acontecido nada, foi no meu levantar que eu torci a perna e deu uma pequena fratura”, explicou.

Na sequência, ele desmentiu uma fake news. “Tem gente falando que eu estou na UTI, estou morre e não morre… gente, vão procurar lavar roupa, deixa de blablabla. Eu estou aqui, estou bem, graças a Deus. Jaja eu estou na ativa de novo”, garantiu.

Nos comentários, os internautas desejaram melhoras. "Amém, Bolachinha! Me assustei com a notícia, graças a Deus está tudo bem!", falou um. "Graças a Deus meu amigo, fico feliz em ver você bem e ainda fazendo uma graça pra galera! Deus te abençoe e te traga pra casa bem meu camarada!", desejou outro. "Melhoras, lindo", escreveu uma terceira pessoa.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Paulo Sergio Miranda de Barros (@bolachinha.oficial)

O que aconteceu?

Segundo o portal LeoDias, Bolachinha, cujo nome verdadeiro é Paulo Sérgio Miranda de Barros, estava muito nervoso durante sua participação e acertou apenas uma pergunta feita pelo apresentador Tom Cavalcante.

Ao cair no buraco, todos no estúdio ouviram os gritos de dor do humorista, deixando todos em desespero. A gravação foi imediatamente interrompida e ele foi prontamente socorrido. Além de Bolachinha, estavam no programa a dupla sertaneja Marlon e Maicon, o cantor The Black, a ex-BBB Lumena e outros famosos.

Leia também: Luis Ricardo relembra acidente ao vivo no SBT e médico alerta: 'Riscos de perda de mobilidade'