Hugo Bonèmer celebra reconhecimento internacional após Senna: 'Muda como te enxergam'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Hugo Bonèmer avalia repercussão de Senna no cenário internacional e destaca conquistas após viver Nelson Piquet

Destaque em Senna como Nelson Piquet (72), o ator Hugo Bonèmer (37) está vivendo um momento positivo na carreira artística. Com alguns filmes prontos para serem lançados ainda esse ano, o artista acredita que a projeção internacional da produção da Netflix — que conquistou uma das disputadas categorias do Prêmios Platino no mês passado — lhe renderá outros bons frutos no futuro. Em entrevista à CARAS Brasil, Hugo celebra o reconhecimento internacional após Senna: "Muda como te enxergam", declara.

Desafio antes do sucesso

Com anos de experiência no audiovisual e teatro brasileiro, foi vivendo um personagem controverso da história de Ayrton Senna (1960-1994) que Hugo Bonèmer conseguiu um destaque internacional até então não alcançado em sua trajetória. Apesar de não conquistar o prêmio, o ator chegou a ser indicado ao Prêmios Platino na categoria Melhor Interpretação Coadjuvante Masculina em Minissérie.

“Ser indicado ao Platino por Senna já é um prêmio. Atuar numa série que conta a história do Ayrton, e fazendo o Piquet, é como ser escalado pra jogar no time adversário da seleção brasileira”, compara, em tom bem-humorado.

Segundo ele, a escolha por dar vida a um personagem polêmico o desafiou de forma inédita: “Você entra em campo sabendo que metade da torcida tá torcendo, mas a outra já tá te vaiando antes do apito inicial. Mas foi aí que achei o desafio mais interessante: entender o Nelson pra além da manchete, do meme, da polêmica.”

Ao mergulhar no universo do automobilismo e na personalidade de Piquet, Hugo se guiou pela técnica vocal e também pela busca de humanidade no personagem. “Fui primeiro pela parte técnica, pela prosódia e timbre de voz, e internamente buscava o ser humano, a contradição, uma humanidade do cara que parecia não fazer questão de ser o herói da história. E quer saber? Isso tem uma liberdade quase divertida.”

O reconhecimento internacional, segundo ele, já traz impactos perceptíveis. “Rola aquele misto de ‘ufa, me viram!’ com ‘e agora, o que eu faço com isso?’. Porque muda, sim. Muda como te enxergam, como você se enxerga", avalia. Além disso, Hugo valoriza como a série ressignificou o automobilismo para o público: “A série mostra que tem sangue, política, ego, vaidade, vitória, perda: tudo que faz um bom drama.”

Além das telas

Apesar da forte atuação em Senna, o trabalho de Hugo Bonèmer não se restringe às câmeras. Ele também é dublador e destaca o quanto essa função complementa sua carreira: “Sobre dublagem… Foi meio sem querer querendo. Eu sempre gostei de brincar com voz, sotaque, timbre".

A oportunidade surgiu por acaso e logo se transformou em paixão: “Percebi que era um lugar onde dava pra interpretar sem maquiagem, sem figurino, só na emoção da voz. Me apaixonei.”

Entre os personagens que já dublou estão Justin Timberlake (44) em Trolls e Rami Malek (44) em Bohemian Rhapsody e 007: Sem Tempo para Morrer. “Dublar também é uma forma de estar presente mesmo sem estar em cena”, completa.

Apenas o começo

Em paralelo ao misto de emoções após o fim da série, Bonèmer tem três filmes prontos para estrear ainda este ano. Sem entregar todos os detalhes, o ator adianta que cada personagem traz um desafio diferente. “Um é mais introspectivo, outro mais romântico, e o terceiro… é segredo. Mas todos têm uma coisa em comum: fui fundo. Me entreguei. E espero sempre que dê pra sentir isso na tela.”

A pluralidade de papéis mostra a versatilidade de um artista que, mesmo com mais de uma década de carreira, segue em expansão. Para o futuro, Hugo também quer explorar projetos próprios e experimentais: “Tenho um projeto pessoal que ainda tá germinando. Algo híbrido, entre palco e audiovisual, que mistura realidade e ficção. E que fala sobre memória, legado e o que fica quando a cortina fecha.”

Ainda em fase inicial, a ideia reforça sua inquietação artística e desejo de ampliar os limites do que se entende por atuação. “Ainda é rascunho, mas já me move”, confessa.

Leia também: Gabriel Barreto avalia estreia na televisão em série da Record: 'Não senti pressão'