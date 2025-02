Herdeiros da Band: Conheça os filhos de João Saad, fundador da emissora

Quem são os herdeiros da Band após a morte de Maria Leonor Saad? Conheça os demais filhos de João Saad, fundador da emissora

Maria Leonor Saad, filha mais velha de João Carlos Saad (1919-1999), fundador do Grupo Bandeirantes de Comunicação, faleceu no último domingo, 9, aos 76 anos, em São Paulo. Nono, como era conhecida, teve a morte confirmada pela família. A causa do óbito não foi revelada.

Além de Maria Leonor, João Saad possui outros quatro filhos, sendo dois homens e duas mulheres. Após a morte de Nono, ex-diretora da Band, a emissora será herdada por Johnny Saad, Ricardo Saad, Marisa Saad e Marcia Saad. Conheça os herdeiros do canal de TV:

Presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação desde 1999, Johnny Saad assumiu o controle da emissora após a morte do pai, em outubro do mesmo ano. De acordo com informações do Brazil Journal, o filho de João Saad chegou a ser acusado pelas três irmãs de má gestão em um processo.

O conflito familiar surgiu em meados de 2014, quando a Band passou a enfrentar problemas financeiros. Marisa, Márcia e Leonor ainda pediram o afastamento do irmão do cargo de presidente. No entanto, apesar do pedido ter sido aprovado em 2019 pelo conselho de administração, Johnny Saad segue no comando até 2026.

O outro herdeiro homem de João, Ricardo Saad, é um dos acionistas da emissora. De acordo com informações da imprensa, ele teria ficado ao lado de Johnny na disputa pelo poder na empresa. Além disso, ele também é dono da Sercom, que inclui serviços como SACs e televendas.

Segundo o Metrópoles, Ricardo teria sido vítima em 2024 de um esquema de desvio de dinheiro das empresas comandadas. Uma operação policial chegou a identificar fraudes e desvios de cerca de R$ 10 milhões.

As herdeiras mulheres de João Saad

Com a morte de Nono, ficaram somente duas filhas mulheres de João Carlos Saad. Marisa Saad é acionista da Band e, assim como os demais irmãos, possui 20% das ações do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Além disso, ela administra os negócios rurais da família.

"Herdei do meu pai o gosto por comprar terras. Não como hobby, mas como oportunidade de negócios", contou Marisa em 2010 ao 'Dinheiro Rural'.

E, por fim, Marcia Saad, que é presidente do Instituto Band. Segundo descreveu a instituição, ela busca "dar visibilidade, mobilizar e engajar toda a sociedade em prol da cultura, meio ambiente, educação e do desenvolvimento social do país".

