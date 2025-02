Herdeira da Band morre aos 76 anos em São Paulo

Herdeira da Band, Maria Leonor de Barros Saad faleceu aos 76 anos. Ela já foi diretora de TV e era conhecida como Nono

Uma das herdeiras do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Maria Leonor de Barros Saad, conhecida como Nono, faleceu aos 76 anos. A morte dela aconteceu no domingo, 9, em São Paulo, mas a família não revelou a causa da morte.

Em um comunicado oficial, a Band lamentou o falecimento da ex-diretora de TV. “Morreu em São Paulo, aos 76 anos, Maria Leonor de Barros Saad, uma das herdeiras do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ex-diretora da Band, Nono, como ela era conhecida, teve um papel fundamental na preservação do acerto histórico de 88 anos das emissoras do grupo. Além disso, foi responsável pela coordenação da venda de programas da emissora para TVs ao redor do mundo. Nossa homenagem à Maria Leonor e sinceros sentimentos à família Saad, amigos e colegas”, afirmaram.

Maria Leonor era a filha amis velha de João Jorge Saad, fundador da Band. Ela deixou 3 filhos e 4 netos. O velório do corpo dela acontecerá na zona sul de São Paulo nesta segunda-feira, 10.

Morte de narrador esportivo

O narrador esportivo Ivan Zimmermann morreu aos 64 anos de idade. A morte dele foi confirmada pela família na quarta-feira, 5.

O comunicador faleceu em um acidente de carro na Flórida, Estados Unidos, onde morava há alguns anos. A Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos (NFL) lamentou a morte do narrador. “A NFL lamenta profundamente o falecimento do ex-narrador da Band e ESPN, Ivan Zimmermann, que teve papel fundamental na popularização da NFL no Brasil”, informaram.

Ivan Zimmermann nasceu em Blumenau, Santa Catarina, e se mudou para São Paulo ainda na infância. Ele se formou em jornalismo e participou de uma cobertura política nos EUA na década de 1980 que fez ele decidir se mudar para o exterior.

Durante um tempo, ele trabalhou como motorista nos Estados Unidos até voltar ao jornalismo na década de 1990 para se tornar narrador da ESPN. Ele cobriu diversos eventos esportivos e criou bordões marcantes, como ‘fogo na bomba’, ‘rasteja verme’ e ‘hasta la vista, baby’.

Ivan também trabalhou na BandSports e no canal DirecTV.

